Simone Antolini, tensioni con Andrea Lo Cicero all’Isola/ “A me non sta bene”: scontri per il riso

Andrea Lo Cicero, la divisione del riso crea malumori: Simone si sfoga

All’Isola dei Famosi Andrea Lo Cicero è stato eletto leader e, in quanto tale, è tenuto a prendere decisioni importanti senza scontentare il gruppo. Al naufrago, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, è arrivata una specifica richiesta dal reality: “Lo spirito dell’Isola confida in te, nuovo leader. Questo riso è la razione settimanale per tutte e tre le tribù: tocca a te dividerlo in modo equo“. Appresa la richiesta, ha così riunito a sé alcuni compagni di viaggio delle differenti tribù per cercare di spartire in modo equo il riso messo a disposizione.

Fiore Argento, sospetti sulla nomination di Lo Cicero all'Isola/ "Spronarmi? Ecco la verità"

“Il cocco è uguale tutto: Luca, tu fai e io controllo“, chiede Lo Cicero al suo compagno mentre, cocchi alla mano, inizia a dividere il riso in base al numero di persone. Tuttavia interviene Simone Antolini, che fa subito notare come tale spartizione non sia affatto equa: “A me così non sta bene. Qui sai che ci sono 8 unità“. Il compagno di Alessandro Cecchi Paone, infatti, spiega che nel suo gruppo, quello degli Accoppiados, ci sono ben 8 persone da sfamare, a differenza delle altre tribù che hanno meno componenti.

Cecchi Paone e Simone, scontro all'Isola: "Trovatene un altro!"/ Poi la pace e il primo bacio in Tv!

Andrea Lo Cicero: com’è stato diviso il riso per le tre tibù

Simone Antolini interviene e spiega ad Andrea Lo Cicero: “Noi siamo 3 persone in più. La matematica non è un’opinione“. L’ex rugbista replica, spiegando: “Il cocco rappresenta una misura equa per tutti“. Alla fine, pur con qualche difficoltà e con un breve accenno di discussione, il gruppo è riuscito a spartire il riso in maniera equa, in base al numero di componenti di ogni tribù.

“Abbiamo diviso 8 per gli Accopiados, 5 per las Chicas e 3 per Los Hombres“, ha spiegato Helena Prestes al termine della divisione dei viveri. Una “riunione di condominio”, com’è stata ironicamente ribattezzata da Andrea Lo Cicero, che alla fine si è conclusa tutto sommato positivamente e senza eccessivi contrasti, eccezion fatta per il breve scambio di opinioni con Simone Antolini.

Nathaly Caldonazzo, crollo all'Isola dei Famosi/ Piange e attacca Lo Cicero: "Sono in difficoltà"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA