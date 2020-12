Simone Aresti, compagno di Aurora Betti/ “Lui e Diego sono la mia vita”

Simone Aresti, chi è? Il compagno di Aurora Betti e papà di Diego

Simone Aresti chi è? E’ il calciatore che ha saputo rubare il cuore della bella influencer Aurora Betti. Protagonista di una delle passate edizioni con Gianmarco Valenza salvo poi perdere la testa per uno dei single, Giorgio, Aurora Betti adesso è molto nota e seguita sui social e tutti coloro che continuano a riempirla di complimenti e di like sanno bene che al suo fianco adesso c’è un uomo premuroso, uno per il quale lei ha rinunciato alla sua vita a Milano per seguirlo nei suoi impegni, l’unico che, a suo dire, ha presentato alla sua famiglia. Lei stessa a Novella 2000 ha spiegato: “Con Simone abbiamo iniziato una frequentazione da amici.. Poi è scattata la scintilla. Così ho lasciato Milano per seguire i suoi impegni professionali […] Non ho mai provato per nessuno ciò che sento per lui: ha cancellato tutte le mie storie precedenti. Per la prima volta ho presentato un fidanzato alla mia famiglia”.

Simone Aresti, calciatore e prossimo sposo di Aurora Betti

Simone Aresti è un calciatore o, meglio, un portiere. La sua carriera inizia nelle giovani del Cagliari (dove si trova attualmente) ma poi passa nelle mani della Pistoiese e poi in quelle dell’Alghero e del Savona dove naviga tra la Lega Pro Seconda Divisione e la Prima Divisione di Lega Pro. Arriva poi il salto in Serie B con il passaggio a Pescara dove rimane dal 2014 al 2016 e dopo due stagioni si trasferisce alla Ternana dove ottiene un posto da titolare nel campionato cadetto. L’anno seguente torna in Lega Pro, passando all’Olbia poi sbarca in Serie A con il Cagliari con il ruolo di terzo portiere salvo poi tornare ad Olbia nella stagione scorsa. E la vita privata? Proprio lo scorso anno ha chiesto ad Aurora Betti di sposarlo e lei ha detto sì, a quanto le nozze?



