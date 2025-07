Simone tradisce la fidanzata Sonia B con la single Rebecca a Temptation Island 2025: la reazione di lei e cos'è successo

Gli spoiler della quarta puntata di Temptation Island 2025 si sono poi rivelati la realtà: Simone ha effettivamente tradito la fidanzata Sonia B nel villaggio. È scattato il bacio con la single Rebecca, che ha tirato con lui in un bagno del villaggio senza telecamere. Ma non solo, ha anche ammesso di non avere sentimenti forti per lei e di amare più il cagnolino della fidanzata.

Ma le chiacchiere sono presto sfociate in altro tra Simone e Rebecca: sguardi languidi, ammissioni importanti e gesti di provocazione non sono mancati e hanno portato il ragazzo a fare un passo eclatante: baciare la single. Un gesto che, nonostante la mancanza delle telecamere, è stato prima registrato dai microfoni che avevano addosso e poi confermato dalla stessa tentatrice durante una conversazione con le compagne d’avventura.

Sonia B scopre il tradimento di Simone a Temptation Island 2025: “Schifo dello schifo”

Di fronte a queste immagini, Sonia B è crollata in lacrime e, disperata, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo contro Simone. “Che viscido… Questa è l’ennesima conferma che lui di rispetto per me non ne ha. Io penso che lui non sia più innamorato di me già da un po’ ma non ha mai avuto coraggio di dirlo per convenienza, perché sa che sono una brava persona e ho dei valori che lui non ha.” E ha continuato: “Che bisogno hai di portarmi qui per farti la storiella? Per farti la fantasia su tutte le single? Dalla sua bocca la parola Sonia non è mai uscita perché non mi pensa proprio.” Il bacio è stato, dunque, la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione della fidanzata di Temptation Island 2025: “Ma che uomo è? Io un uomo così non lo voglio e mi vergogno di averlo avuto accanto. Si deve solo vergognare!”, ha concluso.