Simone Baldini, chi è/ L’atleta paralimpico: in carrozzina a spalare il fango a Forlì

Simone Baldini, chi è: atleta e campione paralimpico

Simone Baldini sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 26 maggio, di Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14.05 su Rai 1. Atleta e campione paralimpico, Baldini si trova in carrozzina da quando è adolescente, per colpa di un virus al midollo spinale. Soprannominato “IronBaldo”, l’atleta è andato in Emilia-Romagna a spalare il fango dell’alluvione: a bordo della sua carrozzina Baldini si è recato a Forlì per dare una mano ai cittadini, aiutandoli a liberare le strade dai detriti.

“Non sono un eroe, ho semplicemente fatto quello che potevo e ho reso quello che ho sempre ricevuto nella mia malattia”, ha detto in un’intervista a TgCom24. “Se tornerò? Certamente, lì c’è da fare ancora per settimane. A Forlì, Cesena, Ravenna, non so. Di sicuro, dopo tutto questa ribalta non posso tirarmi indietro e farmi dire dietro che ero lì solo per pubblicità”.

Simone Baldini: in carrozzina va a spalare il fango in Emilia-Romagna

La foto di Simone Baldini che sulla sua carrozzina spala il fango è diventata subito virale e simbolo della solidarietà per il disastro nella regione. Ai microfoni di TgCom24, l’atleta paralimpico ha raccontato la genesi della foto: “Qualcuno mi ha scattato quella foto, mentre ero di spalle, nel fango. Non me ne ero accorto, ma quell’immagine ha iniziato a circolare in maniera incontrollata. Alla sera, a casa, dopo circa sei ore di lavoro a Forlì, ho iniziato a ricevere numerosi messaggi e telefonate da chi mi aveva riconosciuto”. Simone Baldini, oggi 42 anni, ha perso l’uso delle gambe per una malattia nel 1997, ma questo non lo ha mai fermato: in passato ha anche partecipato a delle gare di handbike con Alex Zanardi, vincendo un triathlon con titolo europeo e canottaggi.

