Simone Barbato “vergine a 40 anni”/ “Non è un problema, è un valore” (Pomeriggio 5)

Simone Barbato, ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda il 15 ottobre, torna a parlare della propria verginità. Il comico nonchè ex naufrago dell’Isola dei famosi, lo scorso aprile, ha ricevuto l’aiuto de Le Iene Show per cercare di perdere la verginità. Il comico, tuttavia, ha più volte spiegato di non avere alcun problema e di considerare la verginità un valore da custodire e donare alla persona giusta. “Potrei avere molto successo con le donne. Per me è un valore la verginità, non è un problema”, ha dichiarato Barbato alle Iene. Nonostante l’incontro con una ragazza molto intraprendente, tuttavia, neanche l’aiuto delle Iene ha permesso a Simone Barbato di perdere la verginità. Ma sarà ancora così? Simone Barbato sarà ancora in cerca della persona giusta con cui perdere la verginità? A svelare la verità sarà proprio Pomeriggio 5.

Simone Barbato: “la verità sulla verginità a Pomeriggio 5”

Nella seconda parte della puntata odierna di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso parla di castità e tra gli ospiti c’è anche Simone Barbato che, a 40 anni, considera la verginità un valore affermando di non avere alcuna fretta di perderla. Da aprile 2019 quando Le Iene hanno cercato di aiutarlo a perdere la verginità sono trascorsi diversi mesi. “Simone Barbato sarà ancora vergine?”, si chiede Barbara D’Urso. Il comico, con un look total black, Barbato è pronto a svelare la verità sulla propria sfera sessuale. L’estate, dunque, sarà stata galeotta per Simone o il comico sarà ancora vergine in attesa del grande amore? La verità sta per essere svelata…

