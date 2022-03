Simone Baroncini, cugino di Lucio Dalla/ “Era gay? L’ho visto spesso con delle donne”

Chi è Simone Baroncini cugino di Lucio Dalla?

Un rapporto diretto e vissuto quello tra Simone Baroncini e Lucio Dalla interrotto solo dalla morte prematura del grande artista bolognese. Proprio il cugino, intervistato da bolognatoday.it, ha parlato del cugino soffermandosi anche sul testamento e rivelando: “il curatore testamentario mi ha chiesto di rispettare, da oggi, il silenzio stampa per poterlo far lavorare in tranquillità”. Baroncini è orgoglioso del cugino che descrive come “un genio della musica del nostro secolo” celebrato dalla città di Bologna e dall’Italia intera come uno degli artisti più grandi sempre. Proprio il cugino di Dalla, ricordando il giorno della morte di Lucio e i suoi funerali in Piazza Grande, a detto: “sono letteralmente impazzito per l’incredibile sincerità della gente, che ha riempito la Piazza di emozioni. Questo era Lucio”.

I due erano non sono cugini, ma anche amici. “Ci frequentavamo a periodi, compatibilmente con le nostre tournee, visto che anche io lavoro nella musica, anche se classica. Siamo andati spesso in vacanza insieme e abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto per mesi. Avremmo dovuto lavorare insieme alla Carmen…”. Poi Baroncini ha parlato anche di Marco Alemanno rivelando: “lui vive a casa di Lucio, in via D’Azeglio”.

Simone Baroncini: “Lucio Dalla era gay? L’ho visto spesso con delle donne”

Non solo, Simone Baroncini, il cugino di Lucio Dalla, ha parlato anche delle presunti voci sulla omosessualità del cantautore bolognese. “Lucio fosse gay? L’ho visto spesso con delle donne, mentre pur essendo stato in vacanza con lui alle Tremiti (anche con Marco Alemanno) non ho mai notato più di un profondo affetto fraterno, anzi, paterno da parte di mio cugino nei confronti dell’amico e collega” – ha detto il cugino soffermandosi anche sul rapporto tanto ‘chiacchierato’ tra Dalla e Alemanno. Una cosa è certa: Dalla era molto geloso della sua vita privata e lo conferma anche il cugino: “era gelosissimo della sua sfera privata, non ha mai ostentato le sue preferenze neppure con gli amici più cari. Io stesso non potrei dire nulla sui suoi amori”.

