Simone Bernardini, chi è?/ Celebre violinista e direttore d’orchestra: tutti i successi in giro per il mondo

Chi è Simone Bernardini, celebre violinista ospite a Oggi è un altro giorno

Simone Bernardini, nato a Torino, è un nome noto nel mondo della musica classica. Affermato violinista, si è successivamente fatto conoscere al grande pubblico anche come direttore d’orchestra. Una carriera in crescendo per Simone Bernardini che ha ricoperto il ruolo di primo violino presso l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestra della Juilliard School, alla Filarmonica di Berlino.

Successivamente nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, la Rundfunk Sinfonieorchester di Berlino e l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Negli anni successivi, come riporta True-News, Bernardini ha inoltre collaborato in maniera regolare con la Chamber Orchestra of Europe. Il direttore d’orchestra suona inoltre con la Wiener Philharmoniker e l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam.

I successi e le esperienze per il mondo di Simone Bernardini

Simone Bernardini si è formato nella direzione d’orchestra assistendo Leonard Slatkin e Ivan Fischer. I suoi studi in materia vengono completati al Conservatorio di Parigi e alla Scuola di Musica di Lucerna. I primi esordi come direttore avvengono quando gestisce le prove dell’European Union Youth Orchestra e dell’Orchestra giovanile Gustav Mahler. Il debutto come direttore d’orchestra è datato 1999 a Parigi. Negli anni successivi dirigerà il Festival Musical d’Automne de Jeunes Interprètes e del Festival di Santander.

L’affermazione definitiva avviene quando guida varie orchestre in teatri di rilievo tra cui il Teatro di Montecarlo, il Théâtre de l’Athénée de Paris. Ricordiamo anche la sua esperienza nei teatri dell’Auditorium de Vincennes e la Filarmonica di Berlino.











