Simone Bettin, Il Collegio 5 / Il bacio di Luna Scognamiglio, e ora?

Da una settimana a questa parte si parla sempre di più di Simone Bettin, il nuovo arrivato de Il Collegio 5, colui che ha fatto ingresso nel corso della seconda puntata ma ha avuto già modo di conquistare tutti e, in particolare, la bella Luna Scognamiglio. Nella notte, tra i corridoi della scuola è successo qualcosa di magico e sembra che Simone voglia portare a casa il titolo di sciupafemmine di questa edizione, ma quali complicazioni avrà il suo modo di fare? Lo scopriremo solo nella puntata di questa sera anche se le anticipazioni non lasciano pensare a niente di buono. Ma chi è Simone Bettin? Il giovane studente ha 16 anni e viene da San Miniato, in provincia di Pisa. Fin dall’inizio si è presentato come un ribelle con tanto di chewing-gum in Aula Magna e fischi durante la lezione spiegando subito: “Il Collegio non mi fa paura“.

Simone Bettin, arriva ne Il Collegio 5 e conquista… il bacio di Luna!

Le sue passioni sono il calcio e i social ma, soprattutto, le ragazze, ed è questo quello che è venuto a galla subito con Simone Bettin. Il suo comportamento lo ha posto subito tra i più discoli della classe e le anticipazioni oggi parlano di rivolte e di provvedimenti disciplinari, che sia proprio lui a finire subito nei guai a pochi giorni dal suo arrivo? Il suo nome si sta diffondendo molto in questi giorni tanto che in molti hanno notato anche il suo cambiamento di stile e di look e conta già oltre 78mila follower. Cosa succederà dopo la movimentata puntata di questa sera?



