Simone Bettin, sarà espulso?/ “Denunciato” da Andreini… (Il Collegio 5)

Simone Bettin è l’anti Luca Zigliana ne Il Collegio 5. Il primo bello e piacione con le donne (tanto da provarci subito con la bella Luca appena entrato) mentre il secondo convinto che si debba solo convivere con il proprio io e che non bisogna abbassarsi ad essere uguali agli altri. I loro percorsi sono diversi proprio perché partono da un presupposto diverso, ma come finirà? I fan sperano davvero che Simone Bettin si dedichi anche allo studio e non solo alle ragazze del Collegio e alle rivoluzioni scolastiche che non gli permettono di guardare lontano. Sarà espulso e perderà la possibilità di portare a casa la licenza media? La risposta arriverà solo nelle nuove puntate del docureality ma, intanto, qualcosa è venuto fuori già sui social dove chi lo segue lo ha trovato molto diverso da come era nel Collegio.

Simone Bettin rischia l’espulsione ne Il Collegio 5?

Proprio a loro Simone Bettin ha voluto confermare che nella vita non è proprio come lo hanno visto in tv e tutto perché lì ha cercato di mettersi in mostra facendosi vedere molto più menefreghista e sopra le righe di quello che è. Lo studente ha ammesso di essersi comportato male perché pensava fosse da ganzi ma solo ora che sta seguendo il programma da casa si è accorto di quanto non fosse vero e di quanto stia passando per ridicolo. Simone Bettin non ha potuto rivelare il suo futuro nel programma di Rai2 ma sicuramente ha ammesso di essersi comportato male per non mostrare le sue fragilità consigliando poi a tutti di non farsi mettere i piedi in testa. Nella scorsa puntata, il preside ha convocato i rappresentanti di classe e proprio loro hanno fatto il suo nome, insieme a quello di Crivellini, sarà a rischio espulsione adesso? Andreini è già sul piede di guerra e dopo la lite andata in onda martedì scorso le cose non potranno che peggiorare.



