Simone Bilardo ospite a La Volta Buona: la storia d'amore con la moglie Silvia Tettamanti

Simone Bilardo approda su Rai 1 come ospite de La Volta Buona. Simone è diventato conosciuto al grande pubblico non solo per la sua carriera da imprenditore, ma soprattutto per un difficile incidente vissuto nel 2023 che gli ha cambiato la vita. Nel 2023, infatti, ha avuto una caduta che inizialmente sembrava innocua, ma che ha poi portato alla diagnosi di due tumori cerebrali incurabili, con una prognosi iniziale di soli due anni di vita. La sua storia è stata raccontata nel podcast One More Time di Luca Casadei, dove ha condiviso la propria esperienza senza filtri, diventando virale.

In tutto ciò, a suo fianco c’è sempre stata la moglie Silvia Tettamanti. Dopo 14 anni d’amore, i due si sono sposati nel maggio 2024, coronando una storia che si è rafforzata ancora di più durante il periodo più complicato della vita di Simone. Difatti, Silvia è stata definita dallo stesso Simone come la sua “vera forza” e la sua “più grande guerriera”.

Simone Bilardo: chi è e la storia d’amore con sua moglie Silvia

Dopo la diagnosi di Simone Bilardo, lui e la moglie Silvia hanno scelto di vivere al massimo ogni momento, viaggiando per otto mesi in Sardegna e poi spostandosi in camper, condividendo esperienze che hanno rafforzato ulteriormente il loro legame. “All’amore della mia vita, 14 anni vissuti insieme e ti amo più che mai… sei la mia anima gemella, la mia migliore amica, la mia pazza, per i momenti più belli e per quelli più difficili, insieme sempre! Ti amo tantissimo, amore mio! Sono così orgoglioso di chiamarti mia moglie“, è stata la dedica di Simone per il loro matrimonio.