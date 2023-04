Simone Biles si è sposata con Jonathan Owens/ L’incontro online poi il matrimonio

Simone Biles, 26enne medaglia d’oro olimpica degli Stati Uniti, si è sposata con un ragazzo conosciuto online. Il fortunato neo-marito è Jonathan Owens, giocatore di football americano statunitense, la NFL, che milita nel ruolo di safety per gli Houston Texans. L’annuncio è stato dato un po’ a sorpresa tramite un post pubblicato su Instagram, in cui la ginnasta ha scritto: «Lo voglio, ufficialmente Owens», con una serie di immagini dal giorno del matrimonio.

Un post che ovviamente è divenuto girale facendo in breve tempo il giro del web e giungendo anche in Italia, ricevendo migliaia di like e soprattutto di commenti di apprezzamento, fra amici, conoscenti ma anche semplici sconosciuti e fan dei Simone Biles e di Jonathan Owens. I due si erano conosciuti circa tre anni fa, poco prima che scoppiasse la pandemia di covid, e nel corso del lockdown il loro amore si sarebbe di fatto cementificato. Simone Biles, dopo aver trovato la sua anima gemella sul web, aveva raccontato, circa un anno dopo l’incontro: «Sono scivolata nei suoi messaggi privati». E ancora: «L’ho visto e ho pensato, ‘Oh, è piuttosto carino’, quindi l’ho salutato. E poi ho visto che era nella zona di Houston, così abbiamo iniziato a chiacchierare un po’, e poi siamo usciti una settimana o due dopo».

SIMONE BILES E JONATHAN OWENS SI SONO SPOSATI: LO SPLENDIDO ABITO INDOSSATO DALLA SPOSA

Non è ben chiaro se i due si siano conosciuti su app di dating tipo Tinder o meno, fatto sta che l’incontro sul web, come molti altri milioni di esempi, è andato a buon fine. Per quanto riguarda la cerimonia, è stato tutto un po’ top secret, visto che non vi sono scatti della festa, se non dei due che festeggiano molto probabilmente dopo l’unione.

In ogni caso Simone Biles era bellissima con un abito lungo e bianco, in stile classico, con la schiena scoperta, i sandali con tacchi alti allacciati al polpaccio, e i capelli con la coda di cavallo. Nel 2018, ricordiamo, Simone Biles aveva confessato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte dell’ex medico della nazionale di atletica americana Larry Nassar.

