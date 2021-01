Simone Bolognesi abbandona Uomini e Donne/ “Non mi sento più a mio agio…”

Simone Bolognesi abbandona Uomini e Donne. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, dopo lo spazio dedicato a Sophie Codegoni e ai suoi corteggiatori, al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Simone Bolognesi. Sin dall’inizio del suo percorso nel parterre del trono over, il cavaliere è stato spesso criticato da Gianni Sperti e nella nuova puntata annuncerà di voler abbandonare il programma. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nonostante la presenza di alcune ragazze disposte a conoscerlo, annuncerà di non sentirsi più a suo agio e di voler andare via. Dopo aver frequentato diverse dame del parterre, non avendo trovato l’amore, Simone ha deciso di lasciare il programma. Ad annunciarlo, negli scorsi giorni, era stato proprio lui con un lungo post pubblicato su Instagram.

I MOTIVI DELL’ADDIO DI SIMONE BOLOGNESI

Quali sono i motivi che hanno spinto Simone Bolognesi a lasciare Uomini e Donne? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata fatidica, ma sui social, l’ex cavaliere ha fornito qualche indizio. “Non sono qui a raccontare il perché e il come si sia chiusa questa esperienza, aprirei parentesi che adesso stanno benissimo chiuse”, ha scritto su Instagram. Nonostante la breve esperienza, Simone porterà sempre con sè i quattro mesi trascorsi nel parterre del trono over dove ha conosciuto persone che lo hanno arricchito umanamente. “Non dimenticherò mai tutte le persone della redazione che mi sono state vicino e hanno avuto una parola carina, nei momenti più tosti. E ringrazio veramente chi mi ha dato questa opportunità”, ha aggiunto.



