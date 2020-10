Simone Bolognesi e Daniela, Uomini e Donne/ Dopo una notte d’amore, lui indietreggia

Simone Bolognesi e Daniela infiammano lo studio di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, nella puntata del dating show in onda oggi, venerdì 9 ottobre, dovrebbero avere spazio anche Simone e Daniela. Il cavaliere, oltre ad uscire con quest’ultima, sta conoscendo anche Valentina, ma la dama con cui ha avuto un incontro rivvicinato è Daniela. Il cavaliere e la dama raccontano di aver trascorso tanto tempo insieme al punto che Simone è anche andato alla sua festa di compleanno facendole una dedica davanti alla famiglia e agli amici. Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma qualcosa, tra i due si è rotto improvvisamente. La verità, tuttavia, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, arriverà solo dopo una furiosa discussione tra il cavaliere e la dama.

SIMONE BOLOGNESI E DANIELA, LA CONFESSIONE SCATENA LA BUFERA A UOMINI E DONNE

Dopo un accesco scambio di accuse, Simone e Daniela racconteranno la verità a Uomini e Donne lasciando completamente senza parole gli altri protagonisti della trasmissione. Tra il cavaliere e la dama non ci sarebbe stato solo un bacio, ma una vera e propria notte d’amore che avrebbe portato il Bolognesi a fare un passo indietro nella sua conoscenza con la dama. Simone, infatti, ammetterà che, ad un certo punto della frequentazione, “Daniela le è scesa”. Un’affermazione forte che scatenerà la durissima reazione non solo della dama, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari Sperti, in particolare, insinuerà che, probabilmente, la notte d’amore non è piaciuta a Simone il quale, tuttavia, negherà alludendo ad altre motivazioni. Come reagirà, invece, Daniela?



