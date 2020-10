Simone Bolognesi e Valentina, Uomini e Donne/ Daniela e Nicola: “Esci con lei per…”

Dopo aver ricevuto pesanti critiche per la fine della frequentazione con Daniela, Simone Bolognesi torna al centro dello studio per parlare della nuova conoscenza con Valentina con cui è già uscito sette volte. “Ci siamo solo baciati e non siamo andati oltre. Se fosse successo altro, lo direi senza problemi“, spiega la dama. Tina Cipollari non sembra molto convinta mentre Gianni Sperti si fida di Valentina, ma non di Simone il quale confessa di aver trovato in Valentina una donna che lo fa sentire a suo agio e che ha avuto un giusto approccio. “Con lui sto molto bene, parliamo anche tanto”, spiega la dama che appare molto felice del rapporto che sta creando con il cavaliere. Durante il confronto tra i due, poi, interviene Daniela.

SIMONE E VALENTINA, LE CRITICHE DI DANIELA E NICOLA

Daniela e Nicola attaccano Simone non fidandosi del suo reale interesse nei confronti di Valentina. “Stai facendo passarmi per la donna che ti è saltata addosso. Hai descritto Valentina come se avessi visto la Madonna. Ti sei attaccato a Valentina solo perchè non c’è nessun’altra donna che vuole uscire con te”, attacca Daniela. “Ma se ti rode tanto erchè non l’hai cercato?”, chiede Valentina a Daniela. “A me non rode proprio niente e non fare la scena con me vantandoti di aver vinto”, replica duramente Daniela. “Come fai a uscire con Valentina se a me hai detto che non saresti mai uscito con una donna come lei?“, attacca a sua volta Nicola. “Ha ragione Daniela. Sei furbo e stai uscendo con lei perchè non vuoi andare via”, aggiunge ancora Nicola. “Riconosco quella scena, ma dopo averla conosciuta ho cambiato idea“, replica Simone che poi rifiuta di far entrare una nuova ragazza. “Nessuno ti crede. Se non è scattato niente e tu rifiuti di conoscere una nuova ragazza, significa che vi siete messi d’accordo”, sbotta Tina.



