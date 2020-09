Simone Bolognesi, ex fidanzato Belen Rodriguez a Uomini e Donne/ Era il 2003…

Simone Bolognesi, ex fidanzato di Belen Rodriguez, sbarca a Uomini e Donne. Il primo fidanzato italiano della showgirl argentina è un nuovo cavaliere del trono over e partecipa al programma di Maria De Filippi perchè non è ancora riuscito a trovare l’amore. L’uomo non si è ancora presentato al pubblico dal momento che le prime due puntate sono state dedicate al lifting di Gemma Galgani e ai nuovi tronisti, ma la sua presenza nel parterre maschile del trono over non è passata inosservata ai telespettatori di canale 5. Simone, però, non è la prima volta che tenta di trovare l’amore a Uomini e Donne. Nel 2011 aveva già partecipato al trono classico. All’epoca, sul trono, c’erano Giulia Montanarini e Teresanna Pugliese. Simone scelse di corteggiare Giulia Montanarini, oggi mamma di una bambina, ma tra loro non nacque un feeling tale da portare avanti la conoscenza.

SIMONE BOLOGNESI A UOMINI E DONNE: LA STORIA CON BELEN RODRIGUEZ

Stefano Bolognesi e Belen Rodriguez si conobbero nel 2003. All’epoca, Belen era appena arrivata in Italia, aveva 19 anni e sognava un futuro nel mondo dello spettacolo. La loro relazione, poi, finì e nella vita di Belen arrivò Marco Borriello. A raccontare i momenti vissuti con quella che, oggi, è la showgirl argentina più famosi in Italia, fu lo stesso Simone che, essendo ancora single, ha deciso di rimattersi in gioco nel parterre di Uomini e Donne dove sono nati tanti amori che sono stati, poi, coronati con il matrimonio e i figli. Durante la prima puntata della nuova stagione del dating show di canale 5, Simone ha ballato con Carlotta. Per ora, il cavaliere ha cominciato a conoscere le dame del trono over. Riuscirà a trovare l’amore?



