SIMONE BOLOGNESI, UOMINI E DONNE/ Gianni Sperti sbotta: “Sei una mer*a”

Gianni Sperti attacca Simone. “Dopo essere stato con Daniela la prima volta, ci sei andato di nuovo?”, chiede l’opinionista che, alla risposta affermativa di Simone, perde la pazienza. “Sei una mer*a. Ci hai fatto credere che lei fosse il tipo di donna abituata a farlo in certi luoghi e poi ci sei andato di nuovo. Ma poi si può sapere qual è questo famoso luogo?”. “Un locale”, risponde Simone. Daniela, però, non è affatto d’accordo. “Ma quale locale? Siamo andati a mangiare il sushi e poi siamo andati in macchina”, risponde Daniela. A chiudere l’argomento è Maria De Filippi che, per evitare di mettere ulteriormente in imbarazzo la dama, dice: “Stendiamo un velo pietoso”, dice Maria che poi lascia spazio alla musica facendo ballare i protagonisti della trasmissione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SIMONE BOLOGNESI, CONFRONTO CON DANIELA

Simone Bolognesi torna al centro dello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto con Daniela, la dama con cui ha avuto un incontro intimo in seguito al quale il cavaliere ha deciso di fare un passo indietro. Nella scorsa puntata del dating show di Maria De Filippi, Simone ha raccontato quanto accaduto con Daniela ricevendo pesandi critiche dal parterre, da Gianni Sperti e da Tina Cipollari. Subito dopo la scorsa puntata, Daniela si è sfogata con la redazione ammettendo di essersi sentita illusa e abbandonata da Simone il cui atteggiamento ha riaperto una vecchia ferita. In studio, Daniela svela che Simone, durante la loro frequentazione, ha anche ipotizzato di poter lasciare il programma con lei. Simone, però, nega ribadendo di aver perso interesse con il passare del tempo.

SIMONE BOLOGNESI MOLLA DANIELA ED ESCE CON VALENTINA

Simone Bolognesi ha chiesto scusa a Daniela per il modo con cui ha raccontato quanto accaduto tra loro ma ribadisce di non voler continuare con lei. Dall’altra parte, Daniela replica di essere stata lei ad allontanarsi delusa dal suo atteggiamento. Chiuso il discorso con Daniela, Simone ammette di aver deciso di chiudere in fretta con Daniela quando è arrivata Valentina con cui c’è stato anche un bacio. “Con Valentina sto bene e c’è stato un bacio. Mi piace e sono disposto ad investire del tempo con lei”, afferma Simone. Valentina, da parte sua, decide di andare avanti con Simone il cui atteggiamento, tuttavia, continua a non convincere lo studio.



