Simone Bonaccorsi/ Chi è l’amico di Alex Belli che abbracciava Delia a torso nudo…

Il suo pettorale è finito nelle case di milioni di italiani, ma fino a quel momento erano davvero in pochi a sapere chi veramente fosse Simone Bonaccorsi. Stiamo parlando del modello immortalato da “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nell’atto di abbracciare a torso nudo – e molto affettuosamente – Delia Duran, moglie di Alex Belli. Uno scatto, quello effettuato dai fotografi del settimanale, che ha fatto molto parlare mentre l’ex attore di Centovetrine si trovava ancora all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Quasi che mentre tutti puntavano il dito contro di lui, accusandolo di essersi concesso con troppo slancio alla “amicizia artistica” con Soleil, in realtà Delia Duran fosse intenta a consolarsi con l’amico Simone Buonaccorsi. Niente di più falso, stando a quanto raccontato dai protagonisti…

ALEX BELLI “CHIEDO SCUSA A DELIA”/ “Matrimonio? Prima facciamo un bimbo. Con Soleil…”

Simone Bonaccorsi, chi è l’amico di Alex Belli che abbracciava Delia Duran

Fin da subito, visionate le foto che ritraevano Simone Bonaccorsi intento ad avvolgere con le sue braccia Delia Duran, Alex Belli si è detto sicuro che tra i due non vi fosse nient’altro che una bella amicizia, spiegando come il modello – ex volto di Temptation Island – fosse solito collaborare con lui. A conferma dell’estrema fiducia nutrita nei confronti di Simone il confronto avuto qualche giorno fa, appena uscito dal Grande Fratello Vip, che Alex Belli ha mostrato sul suo profilo Instagram. Dopo essersi abbracciati calorosamente, il modello ha indicato Delia alle loro spalle: “Oh ma lo sai che lei è la mia donna?“, ha detto scoppiando in una fragorosa risata. Pronta la risposta di Belli: “Maledetto, meno male che ti conosco guarda, altrimenti“. Insomma, nessun dubbio tra di loro: l’amicizia è solida, il rispetto dei ruoli e del loro rapporto mai in discussione.

LEGGI ANCHE:

Silvia Toffanin vs Alex Belli e Delia Duran/ "Artisti sono altri, gara a chi recita…"Delia Duran “Ho perdonato Alex Belli”/ “Baciato un altro per vendetta, Soleil? Falsa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA