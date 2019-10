Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito/ Dopo la convivenza, il matrimonio? (Temptation Island Vip)

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito hanno ritrovato il loro equilibrio

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito nella puntata della settimana scorsa di Temptation Island Vip 2019, la coppia ha avuto modo di chiarirsi al falò di confronto. Richiesto tra l’altro da lei, dopo aver maturato la consapevolezza di voler stare solo

con il fidanzato. Un cambio di rotta inaspettato soprattutto per i fan che davano già per scontata la rottura. E invece alla fine Simone ha

dimostrato di aver sempre avuto ragione nel confidare nei sentimenti di lei. “Ero fiducioso e credevo nella nostra storia unica. Non mi sarei

mai aspettato a fine falò la sorpresa di Chiara. È stata una delle emozioni più belle della nostra storia. Mi ha stupito“, dice a Uomini e

Donne Magazine. Certo, ci sono stati dei momenti che non gli hanno fatto piacere, come quando Chiara ha deciso di fumare una sigaretta con uno dei Single. E poi quando ha ammesso, sempre allo stesso ragazzo, di agire ogni tanto alle spalle di Simone. Il cielo comunque ora sembra più sereno che mai: “Vorremmo andare a vivere insieme al più presto. Stiamo cercando di capire se la nostra casa sarà a Roma o a Milano“, dice infatti nell’intervista.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: prima la convivenza, poi il matrimonio?

Chiara Esposito ha fatto il suo percorso a Temptation Island Vip 2019 e alla fine se n’è tornata a casa mano nella mano con Simone Bonaccorsi. Dubbi tutti chiariti e una nuova maturità per quanto riguarda il loro rapporto di coppia. “Ho avuto per l’ennesima volta la conferma che l’amicizia tra uomo e donna esiste e che non sempre bisogna mettere malizia. Spero che questa esperienza abbia portato anche Simone a capire una volta per tutte, forte e chiaro, questo concetto“, dice la ragazza a Uomini e Donne Magazine. Non nega di aver avuto diverse simpatie all’interno del villaggio, da Fabrizio, con cui ha creato un legame forte, fino ad Antonio. Rapporti comunque basati solo sul divertimento, ci tiene a dire, tanta allegria e dolcezza ma nulla che potesse spingerla a superare un certo confine. Ora che l’esperienza è terminata, la coppia guarda verso il futuro con una determinazione rinnovata. “La convivenza è quello principale e poi, andando avanti, non escludiamo il matrimonio“, aggiunge. Visto che l’amore c’è, non esiste alcun motivo per non pensare di creare una famiglia insieme.

