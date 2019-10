Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito/ Marcuzzi: “Un po’ tontolone…” (Uomini e Donne)

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono usciti insieme a Temptation Island Vip. Ospiti oggi di Maria De Filippi nel corso del trono classico di Uomini e Donne, la coppia parlerà nuovamente della sua esperienza nel villaggio delle tentazioni. “Non mi aspettavo nulla che potesse sorprendermi, perché ero fiducioso e credevo nella nostra storia unica. Non mi sarei mai aspettato a fine falò la sorpresa di Chiara. È stata una delle emozioni più belle della nostra storia. Mi ha stupito”, ha raccontato il modello tra le pagine del magazine ufficiale dedicato al programma. Poi ha precisato cosa gli ha dato fastidio del percorso della sua dolce metà: “Mi hanno infastidito due cose in particolare. Un video di Chiara di cui sono stato spettatore all’interno del pinnettu, dove l’ho vista fumare una sigaretta nonostante le promesse che ci eravamo fatti fuori; e successivamente un video nel secondo falò dove, rispondendo a una domanda del single Fabrizio che le chiedeva: “Ma che vuol dire che glielo devi fare di nascosto?”, lei sorridente gli ha risposto: “Sì, è una presa per il culo”.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito ospiti a Uomini e Donne

Chiara Esposito invece, a differenza del suo fidanzato non ha avuto alcuna arrabbiatura. “Mi aspettavo di uscire dal docu-reality con una consapevolezza maggiore e un sentimento più consolidato. E alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo nonostante un passato di coppia turbolento. Il nostro sentimento è forte”, ha rivelato. Per i giovani nessuna crisi di coppia e tanti progetti futuri: “Vorremmo andare a vivere insieme al più presto. Stiamo cercando di capire se la nostra casa sarà a Roma o a Milano. Vi aggiorneremo al più presto!”. Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, Alessia Marcuzzi presente in studio ha parlato molto bene del siciliano definendolo un ragazzo molto puro e trasparente ed anche “un po’ tontolone”. La De Filippi poi, nel corso del confronto darà dei consigli preziosi al giovane per “lavorare” sulle sue paure quotidiane che qualcuno attorno possa “rubargli” l’amore della sua fidanzata. Sulla questione, anche Tina Cipollari è intervenuta consigliando a Simone di avere meno paletti.

