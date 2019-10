Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito/ Nessuna foto romantica sui social, i dubbi dei fan…

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito hanno deciso di chiudere in bellezza Temptation Island Vip 2019, anche se nessuno si sarebbe mai aspettato che la coppia rimanesse intatta dopo quanto è avvenuto nel villaggio delle fidanzate. Nel loro caso ha vinto l’amore e anche quell’incrollabile certezza da parte di Simone di credere che Chiara avesse, nonostante tutto, occhi solo per lui. Sono state tante le dichiarazioni rilasciate ai giornali di gossip riguardo agli obbiettivi futuri, ma per ora la coppia si è sottratta alle telecamere. Continua ad essere più o meno attiva sui social, soprattutto Bonaccorsi, ma per ora nessuna ospitata eclatante. “Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell’essere umano”, scrive intanto il più bello d’Italia su Instagram. A quanto pare per ora si trova a Catania, giusto per fare qualche altro bagno e approfittare del bel tempo che resiste ancora sull’isola. Grazie alle Storie, scopriamo inoltre che si è concesso una visita allo stadio, per guardare da vicino la squadra del Catania. In tutto questo però non c’è Chiara o almeno così sembra.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Temptation Island Vip 2019: foto sui social ma…

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito hanno sempre deciso di mantenere le attività social del tutto separate. L’ex coppia di Temptation Island Vip continua però a stare insieme, anche se lontano dai riflettori. Su Instagram infatti è difficile trovarli l’uno al fianco dell’altra, se non proprio impossibile. Bisogna fare un incrocio delle Storie pubblicate per riuscire a scoprire che Simone e Chiara si trovano insieme a Catania in questi giorni. I due ragazzi infatti hanno pubblicato contenuti differenti, senza mai includere l’altro. Lei ha condiviso un selfie con due amici, mentre si trova allo stadio per assistere alla partita della squadra siciliana.

Dato che la visuale di uno scatto successivo corrisponde a quello condiviso da Simone sul suo profilo, possiamo dare per scontato che i due abbiano trascorso il pomeriggio di domenica insieme. Perchè quindi non fare felici i fan e pubblicare anche una foto romantica? Mistero. Nel frattempo Simone e Chiara rincorrono l’estate, scegliendo di trascorrere gli ultimi sgoccioli della bella stagione dove le temperature sono ancora alte. “È forse arrivato il momento di salutare la mia Estate 2019 però qui si raggiungono ancora temperature estive! Da voi invece? Sono già arrivate le maniche lunghe?”, scrive lei per commentare uno scatto sexy, ripresa di tre quarti e con indosso il bikini.

Chiara Esposito più bella che mai





