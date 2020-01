Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito/ Proposta a Vieni da me “Voglio convivere con te”

Proposta di convivenza a “Vieni da me”. Simone Bonaccorsi ha chiesto alla fidanzata Chiara Esposito di andare a vivere insieme. Reduci dall’esperienza a Temptation Island Vip, dovranno ora trovare casa. Tutto comunque è cominciato però come uno scherzo. «Ci siamo conosciuti a 14 anni ad una sfilata di moda. È stato colpo di fulmine. Non le risposi subito perché volevo vedere quanto ci tenesse, dopo qualche ora le ho scritto», ha raccontato Simone Bonaccorsi. I due però non si sono fidanzati: «Lei era piccolina, la vedevo un po’ disinteressata». Le loro strade quindi si dividono, lui comincia a fare il modello e nel 2018 ha vinto il titolo di più bello d’Italia. A un certo punto, una volta tornato a Catania, lui decide di farle una sorpresa. «Non volevo perdere tempo, volevo conoscerla. Lei vinse Miss Sicilia e partì per Jesolo, ma non eravamo ancora fidanzato. Io mi spacciavo per suo fidanzato e questo la sorprese. Poi abbiamo mi feci avanti e l’ho baciata».

SIMONE BONACCORSI E CHIARA ESPOSITO A VIENI DA ME “VOGLIO CONVIVERE CON TE”

Simone Bonaccorsi ha raccontato poi di non essere riuscito a guardare la sua Chiara Esposito a L’Eredità. «Mi lasciò perché era impegnata con gli studi e il lavoro. Io apprezzai questa cosa ma ci stavo male». I due si sono ritrovati poi in discoteca e si sono rimessi insieme. Poi è arrivata la prova di Temptation Island Vip: «Avevo paura, ma mi sentivo pronto ed è andata bene. Voglio andare a convivere con lei ora». Al termine dell’intervista si è nascosto per la sorpresa ed è entrata Chiara Esposito in studio. «È stata una storia prendi e lascia… Temptation Island Vip? Siamo usciti più forti di prima». E lui infatti le ha regalato un anello. Dopo un video Simone Bonaccorsi ha fatto il suo ingresso in studio per fare la sua proposta: «Ti prometto che continuerò a dimostrarti il mio amore. Senza di te la mia vita non ha un senso. Quello che sto facendo è per te e magari in futuro per i nostri figli». Quindi le regala una chiave: «Tra i miei sogni c’è quello di convivere con te. Vorrei che aprisse casa nostra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA