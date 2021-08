Simone Caprioli, fidanzato Vanessa Ferrari/ “Ti starò il più vicino possibile!”

Simone Caprioli fidanzato e manager di Vanessa Ferrari

Simone Caprioli è il fidanzato di Vanessa Ferrari, la ginnasta italiana che questa mattina scenderà in pista alle Olimpiadi di Tokyo per la finale di corpo libero. Oltre a essere il compagno di Vanessa, Simone è anche il suo manager e curatore marketing. I due fanno coppia ormai da più di 3 anni. Hanno anche trascorso insieme il lockdown nella loro casa a Manerbio. In quel periodo Simone ha costruito per la fidanzata una vera e propria palestra da salotto, in cui potesse proseguire con gli allenamenti: “In salotto teniamo la trave di un metro e lo staggio delle parallele che le ho costruito, oltre a un tappetone ad aria di tre metri. Quando saltava, sfiorava il lampadario, ma comunque è riuscita ad arrangiarsi. Era indispensabile iniziare in casa l’allenamento, perché il garage non è riscaldato”, aveva raccontato a La Repubblica.

Simone Caprioli: le sfide in cucina con Vanessa

Sul profilo Instagram di Simone Caprioli compaiono numerosi scatti insieme alla fidanzata Vanessa Ferrari: a una festa in maschera, a Montreal in una delle tante trasferte della ginnasta, in Brasile o semplicemente al mare. Tra le foto anche uno scatto di Vanessa infortunata dopo una gara, con la gamba fasciata: “Non ci sono tante parole da dire in questi momenti… so solo che ti starò il più vicino possibile!”, è la didascalia. A casa Simone e Vanessa si contendono il primato del più bravo in cucina. In una recente intervista a Brescia Oggi, l’atleta italiana ha rivelato che la sua canzone preferita è il coro stadio “Madonnina dai riccioli d’oro”: “Mi carica, mi trasmette gioia e tranquillità. Non penso tanto al senso delle parole che la compongono, ma più superficialmente mi piace il ritornello, che a volte canto a squarciagola facendo spaventare sia Simone che i miei due cani”. A Manerbio, infatti, vivono anche Taiga e Sneja, due Siberian Husky a cui Vanessa e Simone sono molto affezionati.

