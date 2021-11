Simone Casadei, Il Collegio 6/ A rischio espulsione diretta?

Simone Casadei tra i capi dei “rivoltosi” de Il Collegio 6

Simone Casadei dopo la prima puntata de Il Collegio 6 non è rimasto di certo defilato. Il ragazzo si è messo subito in mostra e ha già fatto discutere. 16enne è originario di Coriano in provincia di Rimini. Il suo trascorso scolastico raccontato nel video di presentazione non mette certamente in risalto un amore viscerale per lo studio; è stato infatti bocciato lo scorso anno e ha subito ben 3 sospensioni per atteggiamenti poco consoni ad un ambiente studentesco. Si è inoltre descritto come un ragazzo particolarmente spigliato, amante degli amici e delle uscite sempre condite da marachelle e spregiudicatezza. Le aspettative derivanti dalla sua presentazione hanno decisamente mantenuto le attese dopo la prima puntata; le prime turbolenze sono state evidenti già al momento del suo ingresso, quando ha provato ad introdursi all’interno del convitto Regina Margherita ancor prima di essere ufficializzato come concorrente.

Tale comportamento gli è quasi costato una espulsione diretta, con conseguente interruzione immediata del suo percorso nel programma. Nonostante questa prima intemperanza, si è reso presto partecipe di un altro episodio non consentito dalle regole del convitto; durante la notte, con la complicità di altro compagni, ha infatti tentato di intrufolarsi nelle stanze dei sorveglianti per recuperare gli smartphone sequestrati ai collegiali, subendo una dura ramanzina da parte del preside.

Simone Casadei ha già conquistato il cuore delle ragazzine, gli è bastata una puntata de Il Collegio 6

Oltre all’evidente insofferenza nei confronti delle regole imposte Simone Casadei si è reso protagonista di un episodio che ha fatto particolarmente discutere nelle ore successive alla messa in onda della prima puntata. Infatti, è stato uno dei primi a deridere in maniera evidente la compagna Sofia, durante la lettura del tema di italiano incentrato sui tormenti e sui problemi personali. Con la complicità di alcuni compagni infatti, ha alimentato una serie di risate e commenti poco carini nei confronti della compagna visibilmente emozionata dal contenuto del suo stesso tema. Per quanto riguarda il rapporto con i collegiali, oltre all’evidente poca simpatia nei confronti di Maria Sofia Federico, si è dimostrato particolarmente vicino a due ragazzi in particolare: Giovanni D’Ambrosio e Davide Maroni. In particolare, i due lo hanno seguito in quasi tutte le prime irregolarità commesse durante il corso della prima settimana di permanenza all’interno del convitto.

Per quanto riguarda il feedback riscontrato sui social, anche lui come altri suoi compagni già vanta un profilo Tiktok particolarmente seguito, forte del suo aspetto fisico che ha già conquistato tante ragazzine della sua età. I suoi capelli ricci e occhi verdi l’hanno portato infatti ad avere già migliaia di like e followers, mentre dopo la prima puntata i commenti sono stati principalmente positivi vista la sua capacità di movimentare le situazioni, seppur per ora in senso negativo in relazione alle regole. Le critiche principali sono invece arrivate, così come per altri che hanno contribuito, per l’atteggiamento dimostrato nel momento della lettura del tema di italiano da parte della compagna Maria Sofia; non tutti hanno apprezzato la freddezza della reazione e l’atteggiamento irrisorio.



