Simone Casula confessa “Rossana Banfi come una madre e non solo”/ “A volte ci guardiamo e…”

Rosanna Banfi e Simone Casula, accoppiata vincente di Ballando con le Stelle: “Il segreto? Ci guardiamo e ridiamo”

Simone Casula e Rosanna Banfi stanno sorprendendo pubblico e giuria a Ballando con le Stelle 2022. In queste settimane si sono ritagliati uno spazio importante, a suon di palette altisonanti. Il loro segreto, probabilmente, è l’intesa genuina e spontanea che è nata e si è rinforzata da quando è cominciato il programma. “E’ stata come una magia”, ha detto entusiasta il coach Simone Casula dopo l’ennesima esibizione stellare.

Rosanna Banfi e Simone Casula, Ballando con le stelle 2022/ I fan li adorano, ma...

I due hanno instaurato un rapporto in stile mamma e figlio, ed evidentemente sta dando grandi frutti. “E’ molto spiritoso ma anche testardo, se vuole una cosa la ottiene e la ottengo anche io. Eppure non è severo, non alza la voce. Ci guardiamo e scoppiamo a ridere…”, racconta Rosanna Banfi, al settimo cielo per l’amicizia con Simone.

Lino Banfi e Rosanna Banfi/ "Decidemmo assieme di annunciare il tumore in tv"

Simone Casula ‘innamorato’ di Rosanna Banfi: “Posso coccolarla e farci un pianto”

A quanto pare, la stima e la simpatia reciproca è la loro forza. “Io qui sto bene, anche se andasse avanti altri otto mesi”, ha confermato lei. “Il nostro rapporto è piacevole, per me è come una madre, una sorella o una amica. Posso coccolarla o farci un pianto”, ha detto lui alle telecamere di Ballando con le stelle. “Mi apro di più perché mi fa stare in pace con me stesso“, ancora Simone Casula.

Insomma hanno dato vita ad un’accoppiata vincente, che ha ritrovato la voglia di buttarsi e di giocarsi le proprie chances di vittoria in un programma scoppiettante. Per l’attrice e il danzatore professionista, quest’edizione è diventata una grande occasione per mettersi in mostra e trasmettere un messaggio importante: l’amore, in sua qualsiasi forma, non ha età.

ROSANNA BANFI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Giuria delusa: "Non hanno fatto impazzire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA