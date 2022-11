Simone Casula e la nonna: “solo lei sa determinate cose”/ La dedica a Ballando e…

Simone Casula e la confessione a Rosanna Banfi: “Solo mia nonna sa determinate cose…”

Simone Casula si mette a nudo a Ballando con le Stelle 2022 e si confida con la sua allieva, Rosanna Banfi, sul suo privato. “C’è sempre e solo il fatto di non essere capito dalle persone più vicine e più care su determinate questioni che si vanno a toccare”, racconta l’insegnante di ballo. “Vuoi non vuoi io sono fatto così, non ho fatto io determinate scelte. Non ne abbiamo mai parlato coi miei genitori…“, continua Simone Casula. Rosanna Banfi crede che Simone non dovrebbe avere paura di essere se stesso e ad ogni modo non pensa che i suoi non conoscano i suoi gusti e i suoi orientamenti.

“Ma tu pensi che siano stupidi? O che vengono da Marte?”, domanda stupita l’attrice. Simone le dà ragione e poi le racconta del rapporto speciale instaurato con l’amata nonna, l’unica che a quanto pare lo conosce davvero. “Ma io ne ho solamente parlato con mia nonna. Mi ha detto che mi verrà sempre bene a prescindere, anche se magari non è quello che uno voleva sentirsi dire…”, spiega lui.

Simone Casula, la dedica della nonna a Ballando con le Stelle lo commuove

Prima di scendere in pista da ballo, Rosanna incita il suo coach e ribadisce: “Adesso esprimi quello che sai fare”. Mentre la Lucarelli sembra non apprezzare la sovraesposizione di Simone ai anni di Rosanna, in studio arriva un messaggio per il coach di Ballando con le Stelle. E’ l’amata nonna di Casula, che in videomessaggio rivela tutta la sua dolcezza.

“Ciao Simone amore mio dobbiamo aspettare di vederci, anche se ho tanta voglia di incontrarti già adesso. Volevo dirti che ho telefonato anche i tuoi cugini veneti per far sì che ti votino, ti mando un abbraccio grosso ed un saluto a Rosanna”, la simpatica clip tra gli applausi del pubblico. Simone è commosso, sua nonna gli è sempre vicino e a quanto pare fa “campagna elettorale” porta a porta per lui ora che è a Ballando con le Stelle con Rosanna.

