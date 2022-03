Simone, chi è il marito di Angelica Massera nuova inviata Striscia la notizia/ Matrimonio e due figli

Simone è il marito di Angelica Massera, la nuova invita di Striscia La Notizia. Un grande amore quello tra i due suggellato anche dalla nascita di due figli di nome Manuel e Martina. Non è dato sapere di più sul compagno di Angelica che sui social condivide tantissime foto e video in compagnia dei suoi figli protagonisti anche di video davvero esilaranti. Ma chi è la nuova inviata di Striscia? Classe 1985, Angelica è nata il 23 ottobre a Roma. Sin da bambina è una grande appassionata di cinema e recitazione. Nel 2005 debutta nel mondo dello spettacolo come modella lavorando per Renato Balestra, Brunello Cucinelli e Silvano Lattanzi.

Successivamente ha condiviso il palcoscenico con dei mostri sacri della televisione italiana come Pippo Baudo e Paolo Bonolis. Non solo, tra le sue esperienze nel mondo della tv ha lavorato anche con Max Tortora, Maurizio Mattioli e tanti altri. Nel suo curriculum tanti i programmi importanti a cui ha partecipato tra cui segnaliamo: Sabato Italiano, Alta Infedeltà, Il bello delle donne… qualche anno dopo, Avanti un altro, In famiglia all’improvviso e Travel News 24.

Angelica Massera, l’inviata di Striscia La Notizia, sposata con Simone

Angelica Massera e Simone sono marito e moglie da diversi anni. Un matrimonio suggellato anche dalla nascita di Manuel e Martina, le gioie più grandi della sua vita. Proprio per dedicarsi a loro e alla loro crescita, Angelica per un certo periodo ha lasciato il mondo dello spettacolo per poi ritornarci qualche anno dopo. Nel frattempo si è dedicata al web, in particolare Facebook e YouTube. Un grandissimo successo quello riscontrato sui social con video che hanno infranto record e record di visualizzazioni. Sui social Angelica ha portato in scena la vita della mamme di oggi tra lavoro, ruolo di mamma e moglie.

Nel 2018 approda in teatro con lo spettacolo teatrale Comicidio al fianco di Pablo & Pedro e nel 2019 lavora con con Titina Maroncelli nello spettacolo “Che Danno di Donne”. Nello stesso anno pubblica anche il suo primo libro “Un figlio è poco e due son troppi. Diario di una mamma””. Nel 2020 la grande occasione televisiva visto che viene scelta come inviata di Striscia la Notizia.











