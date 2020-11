Simone, chi è l’ammiratore segreto di Tommaso Zorzi/ Incontro al Grande Fratello Vip?

Tommaso Zorzi incontrerà Simone, il suo ammiratore segreto, nella casa del Grande Fratello Vip 2020? L’influencer, nelle scorse settimane, ha ricevuto un messaggio aereo che diceva: “Tommaso Zorzi sei un essere speciale e unico. Simone, tuo fan numero 1”. Tommaso aveva così lanciato un appello a Barbara D’Urso chiedendole di trovarlo e la conduttrice ha effettivamente trovato Simone che ha inviato una lettera a Zorzi che la D’Urso ha letto in diretta a Live – Non è la D’Urso. “Caro Tommy voglio dirti che io e te siamo molto più simili di quanto tu possa immaginare. Mi hai fatto 3 domande e credimi sono stato malissimo in quei giorni, non potendoti risponderti e guardandoti avvilito. Ora che ne ho l’occasione te lo dico. Ho 25 anni, sono dei gemelli e io stesso sono come tu mi definisci politicamente scorretto”. Alfonso Signorini permetterà a Tommaso Zorzi di leggere le parole del suo ammiratore segreto?

LA LETTERA DI SIMONE, L’AMMIRATORE SEGRETO DI TOMMASO ZORZI

Simone è pronto a a conquistare il cuore di Tommaso Zorzi che, più volte, ha espresso il desiderio d’innamorarsi. Nella lettera, Simone sembra molto interessato a conoscere l’influencer che, con i suoi stati d’animo, influenzerebbe anche il suo umore. “Non hai idea Tommy di quante volte io sono stato male nel vedere i tuoi momenti più bui, le tue insicurezze e paure. Avrei voluto abbracciarti e dirti ‘io ci sono Tommy’. Non ti preoccupare. Io esisto e ti aspetto fuori sempre nel mio angolino, sempre a guardarti ogni giorno e con il cuore e la testa sempre su di te”, ha scritto ancora nella lettera. Alfonso Signorini, dunque, riuscirà a far incontrare Simone e Tommaso?



