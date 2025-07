Doccia gelata per Sonia B nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2025. Durante il primo falò delle fidanzate, arrivano per lei più video da vedere del fidanzato Simone e nell’ultimo di questi lui fa una confessione che porta Sonia al crollo totale. Nel video, Simone parla di esigenze fisiche e tentazioni, ammettendo che, facendo il personal trainer, spesso ha avuto a che fare con belle ragazze e, almeno in un caso, ha alla fine ceduto alle fantasie che iniziava a farsi su di loro.

“Faccio anche un mestiere in cui tante fantasie a volte sono anche diventate realtà. – ha dichiarato Simone, spiazzando Sonia e tutte le fidanzate presenti al falò. E ha ancora aggiunto – Solo per concretizzare un pensiero che avevo su un’altra persona.”. In questo modo, Simone ha dunque confessato di aver tradito Sonia B., rendendo reali i sospetti e i presentimenti che lei aveva da tempo.

Sonia B scopre il tradimento di Simone a Temptation Island 2025: “È uno stronz* monopalla!”

“Una volta non era tornato a casa… vedi che non sono pazza?” ha esordito Sonia, che è poi scoppiata in lacrime, chiedendo di poter tornare da sola al villaggio delle fidanzate di Temptation Island 2025. Qui si è poi sfogata con Sonia M: “Che cosa ho fatto di male io? Che uomo è? Questo voleva creare la famiglia… la famiglia di sto c*zzo! È uno stronz*, un monopalla!”