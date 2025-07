Simone spiazza tutti a Temptation Island 2025: “Vorrei far l’amore con un’altra!”. La fidanzata Sonia B. crolla al capanno.

Temptation Island 2025, le parole di Simone gelano le fidanzate

Simone e Sonia B. sono una delle coppie di questa edizione di Temptation Island 2025 e già dall’inizio stanno dimostrando di non essere proprio così uniti. In particolare, lui ha fatto una confessione che è finita dritta dritta tra i video nel capanno di fronte alla fidanzata: “Io sono uno a cui piace il contatto“, dice, “E devo ammettere che spesso sogno di fare l’amore con altre donne“. Nel sentire le sue parole, Sonia B. ha cercato di trattenere le lacrime forse per non sfociare subito in un lungo pianto.

Durante lo sfogo, infatti, lui ha anche ammesso di non sapere più se vuole stare insieme a lei. “Se io non ti cerco più nell’intimità e tu non fai niente, vuol dire che non hai più sentimenti per me“, ha detto Sonia alle altre ragazze. Ha confessato di non dare più attenzioni a Simone perchè si è accorta di non ricevere più altro da lui: “Cerco attenzioni dalle altre persone perchè voglio colmare il vuoto, e mi carica che altre donne cerchino attenzioni da me!“, continua lui, ammettendo di essere felice quando altre donne lo cercano.

