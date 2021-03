Simone Coccia, brutto incidente e frattura, come sta?/ “Forte spavento ma adesso..”

Simone Coccia è finito nei guai, per lui attimi di paura che, per fortuna, sono passati ma lasciando vistosi problemi, gli stessi che lui ha voluto condividere sui social postando una foto. Lo scatto lo ritrae a letto con tanto di stampelle in bella vista ma anche il gesso vistoso alla caviglia e la fasciatura al polso, ma cosa è successo di preciso all’ex gieffino? A quanto pare Simone Coccia si è infortunato in seguito ad un incidente durante lo “sport individuale”, come ci tiene a sottolineare per evitare le polemiche in questo periodo particolare, e poi lui stesso racconta i danni subiti: “L’incidente mi ha causato una micro frattura del polso e del malleolo entrambi sinistri”. Inutile dire che il suo post ha voluto un po’ sdrammatizzare la situazione visto che si è mostrato con un sorriso un po’ tirato e una serie di disegnini pronti a fargli da cornice.

Simone Coccia, brutto incidente e frattura, come sta?

In un secondo tempo lui stesso racconta di aver temuto il peggio e di aver vissuto attimi di paura: “Un forte spavento ma poteva andare sicuramente peggio, ma domani miei cari amici, per i nostri eroi della grande guerra e per voi, sarò come sempre operativo alla Casa Del Soldato, con un braccio ed una gamba ce la farò”. Questo significa che Simone Coccia oggi si rimetterà comunque in piedi per continuare il suo lavoro e aiutare gli altri come di consueto aspettando che la cosa si risolvi e che possa tornare in forma al 100%. Qualcuno preoccupato però lo avverte di stare attento perché alcuni dolori vengono a galla il giorno dopo l’incidente e magari avrà difficoltà ad alzarsi.

