Simone Coccia, choc/ “Ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane? Può accadere”

Simone Coccia e la rottura con Stefania Pezzopane: possibile riavvicinamento?

Simone Coccia, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato della freschissima rottura con la deputata del PD Stefania Pezzopane. La coppia è rimasta insieme nove anni, per poi annunciare la fine della propria storia d’amore sempre presa di mira dalle malelingue. Ma c’è qualche possibilità di un ritorno di fiamma?

A questa domanda, Coccia dichiara: “Adesso non saprei rispondere, ci siamo lasciati da poco. Può accadere che lei incontri un altro uomo o io un’altra donna o che torniamo insieme“. Dunque, Coccia non esclude la possibilità di un riavvicinamento in futuro. Infondo, la coppia ancora si tiene in contatto: “Di salute sto bene, ma sono anche dispiaciuto. Sono stati 9 anni bellissimi di fidanzamento, molto importanti per entrambi. Non potevamo chiudere andando ognuno per la propria strada, infatti continuiamo a sentirci tutti i giorni“.

Simone Coccia: “Mai sentito inadeguato vicino a lei”

Simone Coccia, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato dei pregiudizi che hanno segnato e accompagnato la sua storia con Stefania Pezzopane. Il ricercatore ha sottolineato di non essersi mai sentito “inadeguato” vicino a lei: “Anche no, io mi sono sentito certo all’altezza.”

E ancora: “Sa come si dice? Dietro un grande uomo c’è una grande donna. Vale anche al contrario. Semmai mi ha fatto sentire inadeguato una certa mentalità retrograda. Ma sono felice di essere stato con Stefania un punto di riferimento per tutte le coppie che vogliono vivere come preferiscono, il che vale soprattutto per una donna, perchè viene ripetutamente giudicata“. Simone Coccia svela poi il momento più bello con la sua ex compagna: “Quando è entrata alla casa del Grande Fratello e l’ho presa in braccio. E poi tanti momenti privati, come una passeggiata: perché non è il contesto a rendere bello un momento, ma la persona con cui lo condividi”.

