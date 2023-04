Simone Coccia Colaiuta choc: “Isola dei Famosi una lavatrice di panni sporchi”/ “Cecchi Paone presenza fissa”

Simone Coccia Colaiuta, frecciatina all’Isola dei Famosi

Da lunedì 17 aprile, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi tornerà a condurre l’Isola dei Famosi con Alvin nel ruolo di inviato dall’Honduras, Enrico Papi e Vladimir Luxuria in quelli di opinionisti. Alla partenza ufficiale dell’Isola mancano esattamente undici giorni e la pagina Instagram ufficiale ha cominciato ad annunciare i nomi dei concorrenti ufficiali. Oltre a Fiore Argento, figlia di Dario Argento, la modella e amica di Nikita Pelizon con cui ha affrontato l’avventura a Pechino Express Helena Prestes e l’ex suora Cristina Scuccia, tra i concorrenti ci sarà anche Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini.

GF Vip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono innamorati?/ Gli indizi social

Per Alessandro Cecchi Paone, quella che comincerà tra pochi giorni, non sarà la prima, ma la terza esperienza sull’Isola dei Famosi. Motivo che ha spinto Simone Coccia Colaiuta, fidanzato di Stefania Pezzopane che ha partecipato ad un’edizione del Grande Fratrello condotta da Barbara D’Urso, ha criticato la scelte dei concorrenti.

Amici 22 Serale 2023/ Anticipazioni registrazione 8 aprile e eliminato: i cantanti di Arisa a rischio

Le parole di Simone Coccia Colaiuta sull’Isola dei Famosi 2023

Il cast intero dell’Isola dei Famosi 2023 non è stato ancora annunciato, ma alcuni nomi hanno portato Simone Coccia Colaiuta a criticare alcune scelte. Il fidanzato di Stefania Pezzopane fa intuire che avrebbe voluto vedere, in Honduras, personaggi che non hanno mai partecipato ad un reality show. Uno sfogo scatenato, probabilmente, dalla presenza di Alessandro Cecchi Paone che torna nuovamente sull’Isola come concorrente.

“Sempre le stesse facce” – scrive Coccia Colaiuta taggando sia l’Isola dei Famosi che Alessandro Cecchi Paone che “è la terza volta che ci va. Un programma diventato una lavatrice di panni sporchi. Chissà cosa ci sarà dietro a questa presenza fissa… Gira che ti rigira sempre di c. rotti ci vanno”, ha concluso.

Alfonso Signorini, annullata la festa post GF Vip/ "Preoccupato per Berlusconi…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA