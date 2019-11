Simone Coccia Colaiuta vs Elena Morali/ “Rispetto a te sono un santo”

Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato di Stefania Pezzopane, non ha perso tempo e, dopo aver ascoltato le dichiarazioni che Daniele Di Lorenzo ha rilasciato a Pomeriggio 5, ha puntato il dito contro Elena Morali che, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, lo accusò di averci provato con lei pur essendo fidanzato con la senatrice. Simone Coccia Colaiuta ha tirato fuori l’argomento dopo la rivelazione di Daniele Di Lorenzo che ha raccontato di aver avuto una storia con Elena Morali fino a cinque giorni fa. Con un post su Instagram, così, il fidanzato di Stefania Pezzopane ha lanciato una frecciatina alla Morali. “A pensare che questa soggetta qui che neanche conosco per mia fortuna, venne al mio Grande Fratello a farmi la morale. Senza prove e senza niente. Prima di venire a fare la morale a me, pensa a te Morali che messi a confronto, io rispetto a te sono un santo“, scrive Colaiuta.



SIMONE COCCIA COLAIUTA CONTRO ELENA MORALI: I MOTIVI DELLA QUERELLE

La querelle tra Simone Coccia Colaiuta ed Elena Morali risale a diversi anni fa. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero, la Morali dichiarò: “Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, due anni fa ci ha provato anche con me. Mi ha contattata su Facebook chiedendomi di farci fotografare insieme per uscire sui giornali di gossip. Però poi mi ha fatto anche delle avances”. Durante la partecipazione al Grande Fratello 2018, edizione condotta dalla stessa Barbara D’Urso, la Morali varcò la famosa porta rossa per un regolamento di conti. “Io sono qua in nome di tante altre donne a cui tu hai scritto, tu non hai ben chiaro il concetto d’amore anche se hai una grande donna al tuo fianco e non capisco perchè stai con lei: la sfrutti televisivamente?”, disse all’epoca la Morali. Oggi, il fidanzato di Stefania Pezzopane è tornato sull’argomento con una frecciatina pubblica. La Morali replicherà?





