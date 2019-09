Simone Coccia: “Da mio figlio grande gioia”/ “Studiamo insieme la storia d’Italia”

Non solo tatuaggi e televisione per Simone Coccia Colaiuta, il compagno di Stefania Pezzopane salito agli altari delle cronache soprattutto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Nella sua vita la priorità è quella rappresentata dal figlio Loris, il bambino avuto dall’ex moglie Barbara Ippoliti che in passato aveva accusato proprio il mister Italia di non rispettare i suoi impegni relativi all’assegno di mantenimento del piccolo. Quelle frizioni sembrano essere al momento archiviate, come si evince dall’ultimo post pubblicato da Simone Coccia Colaiuta proprio in compagnia del figlio Loris. Questi è il protagonista di uno scatto che lo ritrae impegnato nell’atto di studiare attentamente facendo i compiti insieme al suo papà: una scena di vita familiare che commosso molti utenti del social fotografico e in primis quella Stefania Pezzopane che ha commentato con gioia con tre emoticon a forma di bacio.

Simone Coccia: “Da mio figlio grande gioia”

Ma quali sono state le parole di Simone Coccia Colaiuta? Ecco il suo post su Instagram:”Questa sera la soddisfazione più grande. Mio figlio di sua spontanea volontà mi ha detto: papà sono sempre stato appassionato di storia, è la mia materia preferita, mi piace come ti ci dedichi. Vogliamo studiare assieme? Bene. Ha voluto iniziare con la “Disfatta di Caporetto” sangue di papà. Caro figliolo mi hai dato una grande gioia, anche in questo percorso sarò al tuo fianco e ti insegnerò la storia della nostra Italia bella”. Insomma, volendo fare un po’ di umorismo, si può dire che Simone Coccia non abbia scelto l’argomento proprio più “gioioso” della storia del nostro Paese, ma di fondo resta la buona notizia di un rapporto tra padre e figlio che sta spiccando il volo.





