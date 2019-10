Simone Coccia e Lucia Bramieri amanti?/ Fidanzato Pezzopane “Nessun tradimento!”

Simone Coccia e Lucia Bramieri sono davvero amanti? Alcune foto paparazzate e pubblicate sul settimanale specializzato in gossip, Spy mostrerebbero i due nuovamente vicini, immortalati in auto insieme in atteggiamenti intimi. Galeotta è stata un’allegra serata estiva che avrebbe fatto incontrare Coccia e Bramieri e tra i due sarebbe nuovamente scattato il feeling come (e forse di più) quello avvenuto nella Casa del Grande Fratello in cui entrambi sono stati concorrenti nella medesima edizione. Questa volta le voci di un presunto tradimento del fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane sarebbero state sollevate proprio da una serie di scatti pubblicati sulle riviste di gossip ma nessuno dei due intende parlare di tradimento e le smentite da parte di entrambi non sono mancate. Scatti e relative smentite hanno portato a nuovi dubbi: ma dove si trova la verità? Simone e Lucia hanno replicato oggi alle indiscrezioni sul loro contro nel corso della loro ospitata nello studio di Pomeriggio 5.

SIMONE COCCIA E LUCIA BRAMIERI SMENTISCONO IL TRADIMENTO

“Non è colpa dei paparazzi, in quella serata c’era Lucia che festeggiava ma non c’è alcun tradimento”, ha prontamente replicato Simone Coccia, dopo il suo ingresso nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso. Tuttavia gli scatti lascerebbero pochi dubbi circa un loro avvicinamento intimo. Lucia Bramieri ha voluto subito chiarire: “Io e lui abbiamo vissuto 35 giorni nella casa del Grande Fratello e quindi siamo molto in confidenza ed in amicizia!”. Simone ha quindi spiegato il motivo di quell’incontro e cosa ci sarebbe dietro quelle foto che li immortala in auto molto vicini ed intimi: “Lucia mi aveva invitato ad una festa ed io avevo accettato perchè erano passati molti mesi dall’ultima volta che non ci eravamo visti. Siamo saliti in auto perchè lei doveva confidarmi una sua cosa personale molto intima. Noi siamo saliti solo per questo e all’interno del locale e fuori c’erano persone, soprattutto miei amici, che sono sempre stati con noi”. Quindi il compagno dell’onorevole Pezzopane ha proseguito: “Si trattava solo di un saluto. Nessun tradimento! Per quello ci stanno le case, gli alberghi, gli appartamenti…”.

