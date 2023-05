Simone Coccia ha finto la rottura con Stefania Pezzopane per andare all’Isola?/ Mossa sospette, è polemica!

Simone Coccia Colaiuta ha finto la rottura con Stefania Pezzopane? Scoppia il gossip

Poche settimane fa Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane annunciavano la fine della loro storia d’amore durata nove anni. “Nell’ultimo periodo il rapporto si era trasformato da amore in amicizia”, ha raccontato l’ex spogliarellista ospite a Pomeriggio 5, crollando poi in lacrime per la sua ex. Eppure nelle ultime ore circola un’indiscrezione che getterebbe ombre su questa rottura.

Luigi Mario Favoloso choc/ "Coccia e Pezzopane fanno finta di lasciarsi"

Tutto è iniziato quando Simone ha pubblicato sui suoi social questo annuncio: “Comunicazione di servizio: miei cari amici e amiche, per dei prossimi impegni dovrò assentarmi da tutti i miei social. Facebook ed Instagram saranno gestiti da una persona di fiducia alla quale ho già assegnato solo ed esclusivamente il compito di pubblicare i post. Let’s go guys, see you soon.”

Simone Coccia piange per Stefania Pezzopane: "La rottura? Soffro"/ "Ne abbiamo subite tante, è finita per…"

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane “finta storia naufragata”: l’attacco

La comunicazione di Simone Coccia ha subito portato a credere che l’allontanamento dai social sia dovuto ad una sua imminente partenza per l’Isola dei Famosi, ipotesi d’altronde alimentata dai due esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, che lanciano inoltre il tarlo del dubbio sulla rottura. “Praticamente la finta storia naufragata l’ha portato dritto a L’Isola dei Famosi? Che disastro!”, ha commentato Venza. La Marzano ha poi aggiunto critica: “Ormai non mi meraviglio più di niente. Questo, ad esempio va all’Isola dei Famosi. Ma più che ‘comunicazione di servizio’ direi ‘servizi igienici’ visto che gli mancano.” Stando alle loro parole, quella tra Simone e Stefania Pezzopane sarebbe una “finta storia naufragata”; come replicherà l’ex coppia?

LEGGI ANCHE:

SIMONE COCCIA COLAIUTA "STEFANIA PEZZOPANE? ORA AMICI…"/ "Siamo stati minacciati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA