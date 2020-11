Simone Coccia insulta la figlia di Luke Perry “Sei brutta”/ Lei lo asfalta “Sei tu..”

Un curioso episodio sui social ha visto protagonista Simone Coccia. Il fidanzato di Stefania Pezzopane, su Instagram, ha commentato una storia di Sophie Perry, la figlia del compianto Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210, morto il 4 marzo 2019. Tutto è partito da alcuni commenti che Simone Coccia ha deciso di scrivere alla 20enne. Quest’ultima, però, non è rimasta in silenzio e ha risposto al fidanzato di Stefania Pezzopane pubblicando sul proprio profilo Instagram gli screenshot dei messaggi ricevuti da Coccia. “Pensi di essere bellissima – ha scritto Simone Coccia Colaiuta a Sophie Perry– e invece sei davvero brutta”, aggiungendo anche una emoticon. Di fronte a tale messaggio, la figlia di Luke Perry ha deciso di rendere tutto pubblico.

SOPHIE PERRY RISPONDE A SIMONE COCCIA: “QUESTO SEI TU”

Dopo il messaggio che Simone Coccia avrebbe inviato in direct a Sophie Perry, è partito un botta e risposta tra i due che, in poco tempo, ha fatto il giro del web diventando virale. La figlia di Luke Perry, infatti, ha condiviso una foto del fidanzato di Stefania Pezzopane chiedendo: “Questo sei tu?”. Successivamente ha aggiunto: “Immaginate di apparire così e di avere la faccia tosta”. Il tutto, però, non è finito qui perchè, Simone Coccia, ha pubblicato un’altra foto in cui Sophie Perry è truccata per la notte di Halloween, come mostra il portale Isa e Chia, chiedendosi: “Maschio o femmina?“. La storia di concluderà così? Il fidanzato di Stefania Pezzopane e Sophie Perry torneranno a punzecchiarsi sui social?



