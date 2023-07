Simone Coccia, pesante stoccata per Belen Rodriguez/ “In tv non aveva né arte né parte!”

Simone Coccia, la “strana” esultanza ai danni di Belen Rodriguez

Nel contesto social si parla di “dissing”, nel gaming è anche detto “flammare”; molto più semplicemente, tali neologismi si riferiscono alle più classiche frecciatine sferrate in maniera diretta contro qualcuno. Tali scontri verbali riguardano spesso e volentieri anche il contesto televisivo, il più delle volte per ragioni banali se non inesistenti. L’ultimo ad essersi iscritto all’albo degli arcieri del web è stato Simone Coccia, ex concorrente del GF Vip oltre che ex compagno di Stefania Pezzopane, esponente politico.

Simone Coccia – come riporta il sito Gossip e Tv – si è scagliato in maniera palese e diretta contro Belen Rodriguez. L’oggetto della sua invettiva è stata la recente notizia dell’addio della showgirl ai programmi Mediaset da lei condotti con successo: Le Iene e Tu Si Que Vales. L’ex compagno di Stefania Pezzopane si è espresso sui social con un messaggio eloquente, una sorta di esultanza per la futura assenza di Belen Rodriguez dalle reti Mediaset.

Simone Coccia: “Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi l’ha cacciata…”

“Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva ne arte ne parte, l’ex di Corona, Belen… Quanto ci godo“. Questo quanto scritto da Simone Coccia sui social – come riporta il sito Gossip e Tv – e viene da chiedersi da dove provenga questa sorta di risentimento nei confronti della showgirl. L’ex volto del GF Vip – passato anche da Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore – non sembra abbia mai avuto a che fare con Belen Rodriguez al punto da maturare tale pensiero critico ( per usare un eufemismo) nei confronti della conduttrice.

Come sottolinea anche Gossip e Tv, tra Simone Coccia e Belen Rodriguez non c’è paragone dal punto di vista del curriculum televisivo. La showgirl di origini argentine ha maturato nel corso degli anni una discreta esperienza tra programmi di punta e format anche meno seguiti. In ogni caso, la sua credibilità ne è uscita sempre al meglio dimostrandosi sempre più consapevole del ruolo ricoperto sul piccolo schermo. Lo stesso non si può dire dell’ex compagno di Stefania Pezzopane che in tv ha avuto ruoli non proprio di prim’ordine.











