Simone Coccia “Torno a fare lo spogliarellista”/ Francesca De Andrè: “Ti aiuto io”

Simone Coccia torna ospite a Live non è la D’Urso per fare un annuncio shock: “Tornerò a fare lo spogliarellista, in coppia, non da solo. Simon e Simon, si chiama Simone come me.” svela in diretta nello show di Barbara D’Urso. La conduttrice si dice basita di fronte alle immagini dell’allenamento di Simone e il suo nuovo partner intenti a preparare nuove coreografie. Poi chiede a Coccia come abbia preso la notizia la sua fidanzata Stefania Pezzopane: “Bene, se io sono felice lo è anche lei”, ammette. La conduttrice indaga ulteriormente, chiedendo a Simone per quando sia previsto l’esordio. Lui dichiara: “Abbiamo fatto questa squadra, abbiamo fatto le prove e inizieremo col primo spogliarello l’anno prossimo, tra gennaio e febbraio.” Francesca De André non è convinta dalle prove, così si offre di aiutarlo: “Col palo non ci siamo, se vuoi ti dò una mano…”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Simone Coccia a Live non è la D’Urso

Simone Coccia, il compagno della politica abruzzese Stefania Pezzopane, torna a Live – Non è la D’Urso nella puntata di lunedì 16 dicembre 2019. Dopo essere stato protagonista del momento “uno contro tutti” proprio in compagnia della compagna, questa volta l’ex concorrente del Grande Fratello sarà in studio per tornare a parlare della recente lite social che l’hanno visto attaccare Elena Morali de La Pupa e il Secchione. In questi giorni, infatti, Simone Coccia sui social ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa parlando proprio della Morali con cui ha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello. “Pensare che questa soggetta qui, che neanche conosco per mia fortuna, venne al mio Grande Fratello a farmi la morale… Senza prove e senza niente” ha scritto Simone su Instagram riferendosi proprio ad Elena.

Simone Coccia torna spogliarellista?

Potrebbe però non essere Elena Morali il motivo del ritorno di Simone Coccia nel salotto serale di Barbara d’Urso. Secondo quanto annunciato dallo stesso compagno della senatrice Pezzopane, infatti, oggi potremmo vedere delle belle novità a Live Non è la d’Urso. Cosa ha in serbo Coccia? Il suo passato da spogliarellista a quanto pare sta per tornare e quale migliore occasione se non la parentesi dedicata agli scandali hot, annunciata per questa sera dalla padrona di casa del programma? Coccia però non sarà da solo: ad affiancarlo sarà Simone Arru, noto su Instagram come “Magic Simon” e protagonista nella passata edizione di Tu si que vales. Nelle passate ore, in uno scatto social il fidanzato della Pezzopane ha anticipato la loro presenza a Live Non è la d’Urso, nello spazio dopo le ore 23.30, scrivendo: “Una bella partita alla Play Station e … Grande sorpresa perché dopo tanti anni i nuovi spogliarellisti stanno tornando!!!”. A quanto pare ci attende una sorpresa bollentissima. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Simone Coccia contro Elena Morali: “rispetto a te io sono un santo”

Le parole di Simone Coccia postate su Instagram contro Elena Morali arrivano a pochi giorni dalle scottanti rivelazioni del produttore Daniele Di Lorenzo che, ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, ha raccontato di aver avuto una lunga relazione con la ex Pupa mentre era felicemente fidanzata con il comico Scintilla. “Ha tradito Scintilla per un anno con me. Mi ha lasciato 5 giorni fa” ha detto Daniele Di Lorenzo parlando della Morali. Per questo motivo Simone Coccia ha deciso di commentare la cosa sui social, visto che la ex Pupa durante l’avventura del Grande Fratello lo aveva accusato di averci provato con lei e di voler far uscire su un settimanale delle foto in sua compagnia. “Prima di venire a fare la morale a me, pensa a te… Morali… Che messi a confronto, io, rispetto a te, sono un santo” ha sottolineato il compagno della politica abruzzese Stefania Pezzopane.

Le pesanti accuse di Daniele Di Lorenzo su Elena Morali

Simone Coccia si è ripreso la sua piccola rivincita su Elena Morali, la ex pupa e fidanzata di Scintilla. In questi giorni, infatti, la showgirl si è ritrovata protagonista del gossip per via di un presunto tradimento raccontato in diretta televisiva da Daniele Di Lorenzo. Il produttore nel salotto di Barbara D’Urso ha raccontato la sua versione su una presunta storia d’amore con Elena Morali: “siamo stati insieme per più di un anno, dall’agosto 2018. All’epoca era in crisi con Scintilla e si vedeva con un terzo uomo. Per un anno siamo stati insieme, ha arredato la mia casa. Ma mi aveva detto che si sarebbe trasferita dopo la fine di Colorado, perché al pubblico piaceva la coppia con Scintilla”. L’uomo ha poi proseguito dicendo: “a settembre 2019 mi ha detto che voleva fare il cammino di Santiago, invece mi sono accorto che si vedeva di nuovo con il terzo uomo. Ho chiamato Scintilla per dirgli che da più di un anno Elena lo tradiva con me e con un altro uomo. C’è stata anche una telefonata a tre con Elena e Scintilla e mi è sembrata una follia. Scintilla mi dava consigli su Elena. Assurdo. Poi 5 giorni fa lei mi ha lasciato per telefono e non l’ho più sentita”. Una vera e propria bomba quella scoppiata sulla coppia Morali-Scintilla, a cui si sono aggiunte le parole di Simone Coccia che a distanza di anni ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa parlando proprio della sua ex “coinquilina” all’interno della casa del Grande Fratello.



