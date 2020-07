Simone Coccia: “Stefania Pezzopane nana? Fate schifo”/ “La mia compagna…”

Simone Coccia Colaiuta, compagno di Stefania Pezzopane, si scaglia contro gli haters della fidanzata. In un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello, spiega di essersi imbattuto, qualche giorno fa, in un commento di poco gusto nei confronti di Stefania Pezzopane. “Qualche giorno fa, un tizio, tramite Facebook, ha scritto nana alla mia compagna”, esordisce Simone Coccia Colaiuta che, furioso nel leggere quella parola, ha cercato di far rimuovere l’insulto segnalando il commento a Facebook utilizzando il parametro del bullismo. Nonostante la segnalazione, però, il commento non è stato rimosso e, furioso, il compagno di Stefania Pezzopane si sfoga in un video social trovando l’approvazione dei suoi followers puntando il dito contro Facebook.

SIMONE COCCIA CONTRO FACEBOOK: “ACCETTA IL BULLISMO”

Nonostante la segnalazione di Simone Coccia a Facebook, il commento su Stefania Pezzopane sarebbe ancora presente sul social network secondo cui dare della “nana” ad una persona non sarebbe un atto di bullismo. La risposta ricevuta da Facebook ha così scatenato la rabbia di Simone Coccia che, su Instagram, ha detto: “Complimenti perché Facebook ha rovinato il mondo, approva il bullismo e le offese. Fa schifo. Ma come è possibile che quando si segnalano commenti del genere, si ricevano queste risposte? Siete dei razzisti, chi amministra Facebook sono i primi che incitano l’odio e lo approvano”. Molti utenti si sono detti d’accordo con lui, ma c’è anche chi gli ha fatto notare che dare della “nana” ad una persona non sarebbe un insulto in quanto “significa piccola e minuta, lei lo è, quindi perché prendersela?”,





© RIPRODUZIONE RISERVATA