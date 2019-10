Simone Coccia/ Video, guerra Turchia-Siria: “Ca*zo Erdogan, Ue voleva solo migranti”

Simone Coccia Colaiuta “veste i panni” da commentatore politico e pubblica su Instagram un video in cui parla della guerra tra Turchia e Siria. Come vi abbiamo raccontato, ieri il presidente turco Recep Erdogan ha dato il via alle operazioni militari contro i curdi: bombe e raid (anche sui civili) che hanno causato decine di morti e feriti. Ma non solo, nelle scorse ore il numero uno di Ankara ha minacciato l’Unione Europea: qualora Bruxelles intervenisse, la Turchia sarebbe pronta a mandare 3,6 milioni di profughi in Europa. E Simone Coccia ha preso una posizione netta, seppur con una punta di sarcasmo: «Ca*zo di Erdogan, ti dovevi stare zitto mannaggia. Hai minacciato l’Europa che se intervenivano gli mandavi 3 milioni e 600 mila profughi. Quello stanno aspettando, stai tranquillo che se non è oggi è domani che intervengono».

SIMONE COCCIA SULLA GUERRA TURCHIA-SIRIA: IL VIDEO SU INSTAGRAM

La sequenza pubblicata su Instagram ha già raccolto centinaia di mi piace e commenti, con l’ironia di Simone Coccia che sembra essere apprezzata da gran parte dei suoi follower. Un commento di dissenso contro la politica migratoria dell’Ue, in controtendenza rispetto a quello della compagnia Stefania Pezzopane: l’esponente del Partito Democratico, come rappresentante dem, ha sposato la linea dell’accoglienza e si è battuta in lungo e in largo per contrastare il progetto di Matteo Salvini. E questa non è l’unica volta che Simone Coccia si “scaglia contro” politici europei e non: appena qualche mese fa, per la precisione a febbraio, ha letteralmente spernacchiato il Movimento 5 Stelle e la candidata presidente Sara Marcozzi, battuta nettamente alle Regionali da Marco Marsilio, candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Qui di seguito vi proponiamo il video di Simone Coccia:

View this post on Instagram Triste realtà 🤣🤣🤣 A post shared by Simone Coccia Colaiuta (@simone_coccia_colaiuta_) on Oct 10, 2019 at 8:18am PDT





