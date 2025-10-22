Ancora scintille tra Grazia Kendi e Simone De Bianchi al Grande Fratello 2025: scoppia una nuova lite e volano parole forti

Nella Casa del Grande Fratello 2025 sono ormai nate delle antipatie che appaiono destinate a rimanere fino alla fine del programma. Se da una parte ci sono Jonas Pepe e Omer Elomari a non andare proprio d’accordo, dall’altra ci sono Grazia Kendi e Simone De Bianchi ad infiammare la Casa con le loro discussioni. L’ultima è nata ieri sera, quando il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di esprimere davanti a tutti chi, per ognuno, è il più falso della Casa.

Grande Fratello, Giulia smonta Jonas: "Sei incoerente in ogni cosa che dici"/ "Ti rivelerai finto"

Grazia ha allora fatto il nome di Simone, accusandolo di essere “falso e subdolo” nei suoi confronti. Per la gieffina, il ragazzo, figlio di Francesca Carrara, non è stato sincero con lei ed ha anzi usato nei suoi riguardi parole spesso forti e inappropriate. Dichiarazioni che Grazia ha fatto in faccia al ‘rivale’, con tono anche canzonatorio, cosa che ha fatto infuriare Simone.

Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto ai ferri corti al Grande Fratello/ "Basta pregiudizi"

Grazia Kendi e Simone De Bianchi al centro di una nuova lite al Grande Fratello 2025: volano parole pesanti

“Hai finito di fare l’egocentrica? Che quello sei!”, ha tuonato Simone di fronte a tutti. Il ragazzo ha poi definito Grazia “furba, fa molto la vittima e parla alle spalle”. Per lui, la gieffina fa l’amica con tutti soltanto per un suo tornaconto e non perché sinceramente interessata a loro e alla loro amicizia. Cosa che, d’altronde, pensa anche sua madre Francesca, che di lei, in confessionale, ha detto: “Grazia fa buon viso a cattivo gioco con tutti affinché lei non prenda mai una nomination”. La modella e influencer si è però risentita delle parole di Simone e, in confessionale, lo ha accusato di essere andato oltre il consentito: “È stato pesante”. È chiaro, comunque, che tra i due ragazzi c’è ormai una frattura che appare insanabile e che sembra anzi destinata a scatenarsi attraverso nuove liti anche in futuro.