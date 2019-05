Simone Coppi è Stephan Weiler/ Il marito di Eliana Michelazzo: è mister Svizzera

Chi è il marito di Eliana Michelazzo? Simone Coppi è Stephan Weiler, ex mister Svizzera: la clamorosa rivelazione a Live – Non è la D’Urso! La redazione del programma condotto da Barbara D’Urso è giunta a questa conclusione grazie ad un motore di ricerca immagini: inserita l’immagine girate alla redazione da Eliana, sono comparsi quattro risultati. Cliccando su uno di questi risultati si è scoperto che l’immagine originale è di Stephan Weiler, ex mister Svizzera: parliamo di un modello molto famoso, dieci anni fa ha vinto un concorso come uomo più bello della Svizzera. Le foto inviate erano fotogrammi tratti da dei video. Anche la foto pubblicata a Capodanno da Eliana è tratta da un fotogramma di un altro video che vedeva protagonista l’elvetico.

MARITO ELIANA MICHELAZZO, SIMONE COPPI E’ STEPHAN WEILER

«Io mi sono autoconvinta di essere innamorata di Simone. Io ho chat di tutti questi anni, così credete» aveva affermato l’ex agente di Pamela Prati una settimana fa. Il modello è una vittima, non ha niente a che fare con questa storia e con le sue protagoniste, ma chi ha rubato le sue foto spacciandole per quelle di Simone Coppi? Nelle conversazioni tra la Michelazzo e Coppi ci sono delle foto che lui inviava spacciandole per sue ma in realtà erano state “rubate” all’inconsapevole mister Svizzera. Tra le lacrime, finte secondo gran parte del web, Eliana Michelazzo ha commentato: «Ca*zo di presa per il c*lo porca miseria, scusate le parolacce ma mi viene spontaneo». Ecco una serie di commenti sui social sulla vicenda: «Ragazzi ho controllato mister Svizzera alias Simone Coppi e’ stato eletto nel 2008 ed ha una pagina Instagram ,possibile che Eliana non lo abbia mai scoperto?», «In effetti Simone Coppi ha tutta la faccia di un magistrato antimafia minorile», «Volete farmi credere che una con una azienda di management non risalga immediatamente a un modello?».

