Simone Coppi finto marito Eliana Michelazzo/ Le foto rubate e intreccio con Signorini

Chi è il finto marito di Eliana Michelazzo, Simone Coppi

Mark Caltagirone non è l’unico uomo inesistente dello scandalo Pratiful. C’è pure Simone Coppi, il finto marito di Eliana Michelazzo che poi si è scoperto non esistere. Quando nel 2019 scoppiò il caso, saltò fuori che anche l’ex agente della showgirl era legata sentimentalmente ad un uomo misterioso in realtà mai esistito. Anche questo è un giallo intricato, perché vedrebbe coinvolte altre persone, a partire da Alfonso Signorini. Ma facciamo un passo indietro. L’ex tronista di Uomini e Donne per ben dieci anni ha parlato pubblicamente della relazione, come se fosse reale. Diceva di averlo conosciuto nel giugno 2009 a cena da un’amica e di aver parlato tutta la sera con lui, scoprendo di avere tante cose in comune.

Poi avrebbero cominciato a scriversi su Facebook e a parlarsi al telefono. Le sue parole facevano intendere che si fossero visti di persona, ma non aveva mai fornito una foto dell’uomo di cui si era tatuata il nome sulla spalla. Dopo lo scoppio dello scandalo Mark Caltagirone, quando si venne a sapere che anche Simone Coppi non esisteva, Eliana Michelazzo da Barbara D’Urso riferì di essere stata vittima di un raggiro rivelando che in realtà non aveva mai visto il marito.

Quando Eliana Michelazzo disse: “Mi sono sentita sposata”

«Mi scriveva cose bellissime, mi sono sentita sposata anche se non l’ho fatto», raccontò Eliana Michelazzo. Descrisse Simone Coppi come un magistrato sotto scorta che per questo motivo era molto riservato. «Facevo finta di andare in vacanza, in spa, tutto finto per far vedere che lui esisteva. Nemmeno un bacio. Però era lì presente sempre. Aspettavo mi portasse via con lui. Avevo annullato la mia famiglia per la sua». Ma in realtà il marito non esisteva.

Nelle trame di Simone Coppi anche Alfonso Signorini…

Nelle trame sarebbe rimasto temporaneamente impigliato anche Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip, nonché direttore di Chi, al Maurizio Costanzo Show dichiarò di essere stato vittima di una specie di truffa sentimentale via social.

In questo caso l’uomo inesistente si faceva chiamare Lorenzo Coppi: «Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere. Cerco Lorenzo riesco a parlare con lui, ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io».

Si scoprì poi che chi si spacciava per Simone Coppi aveva rubato delle foto, usato quelle di Stephan Weiler, un modello svizzero che nulla aveva a che fare con tutta questa storia. Quel che non si è mai capito è se davvero Eliana Michelazzo, come sostiene, è stata ingannata credendo di chattare per anni col finto marito Simone Coppi o se invece sia stata complice di questa messa in scena

