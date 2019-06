Simone Coppi è Mister Svizzera 2018/ Marito Michelazzo: presunto albero genealogico

Simone Coppi, il “marito” di Eliana Michelazzo è uno dei protagonisti della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, il talk show di successo condotto da Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5. A rivelare una delle anteprime dell’appuntamento è stata proprio la padrona di casa che a Pomeriggio Cinque ha fatto una serie di rivelazioni choc. “Avete presente Simone Coppi? Il marito che non esiste di Eliana Michelazzo?” – dice la D’Urso facendo una rivelazione davvero forte “ecco, ha una foto con Al Bano, si Al Bano”. Ma non finisce qui, Carmelita prosegue rivelando un’altra chicca sul marito fittizio della Michelazzo: “Simone Coppi aveva anche un cugino prete. Volete sapere chi era? Mi ha preso un colpo quando l’ho visto. Avete presente Don Davide Banzato, che è stato ospite anche da noi? Quello di Nuovi Orizzonti? Sarebbe il cugino di Simone Coppi”. Ma non finisce qui, durante la puntata di Live – Non è la D’Urso viene mostrato un improbabile albero genealogico legato a Simone Coppi con tanto di parenti, cugini, sorelle e chi più ne ha metta! Tra questi c’è anche Tiziana Coppi, una zia di Simone di cui la stessa Michelazzo aveva mostrato una foto fino ad una bambina chiamata Eliana proprio come omaggio alla Michelazzo. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Simone Coppi, marito di Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso

Simone Coppi, uomo dai tanti misteri e con un volto piuttosto famoso. Sono trascorsi pochi giorni da quando l’ennesima bomba è stata sganciata sul caso Prati e soprattutto su Eliana Michelazzo. Convinta da dieci anni di avere una relazione con il misterioso magistrato/giudice, l’ex di Uomini e Donne ha scoperto grazie a Live – Non è la d’Urso la vera identità dell’uomo visto solo in foto. Si tratta dell’ex Mister Svizzera Stephan Weiler, fortemente popolare sul suolo estero e attualmente impegnato. Un doppio buco nell’acqua quindi per la Michelazzo, convinta ora che dietro il finto profilo del suo Simone non ci fosse altri che l’ex socia Pamela Perricciolo. Come spunta quindi il nome di Weiler nello scandalo? In modo inspiegabile le sue foto vengono usate per creare profili social, così come alcuni estratti dei suoi video che vengono opportunamente inviati a Eliana nel corso dei dieci anni di finto fidanzamento. Per ora si tratta tra l’altro dell’unico protagonista indiretto dello scandalo che non fa parte del suolo italiano. E molto visibile in tv e social, tra l’altro. Una semplice ricerca su internet ha permesso infatti di svelare l’identità del finto Coppi. Un’azione tuttavia che la Michelazzo non avrebbe compiuto nemmeno nel periodo in cui avrebbe iniziato a sospettare qualcosa. L’ex socia della Perricciolo infatti non ha voluto fare delle indagini in seguito al crollo con tanto di pianti e lacrime nei salotti dursiani, con cui ha ammesso di essere sicura che Simone non sia mai esistito. Appare tutto molto strano, mentre per ora non è nota alcuna dichiarazione da parte di Weiler in merito alla vicenda. Il modello tuttavia potrebbe essere stato informato dei fatti, visto che giornali online svizzeri come Schweizer-Illustrierte e Blick hanno riportato subito la notizia. Sottolineando inoltre l’ironia della sorte: in occasione della scorsa Pasqua, Weiler ha rivelato pubblicamente di essersi innamorato della 28enne Maria Bruggner, con cui ha una relazione.

Simone Coppi: le foto sono del modello svizzero Stephan Weiler

Quasi tutto il mondo ormai è in attesa di una dichiarazione di Stephan Weiler, il modello e vincitore di Mister Svizzera a cui sono state sottratte le foto pubbliche e collegato con il nome di Simone Coppi. Un punto interrogativo per ora destinato a rimanere tale non solo per la stampa italiana, che sta affrontando il Prati Gate su più fronti, ma anche da quella straniera. A tutto ciò si unisce il silenzio social da parte del modello, che non appare su Facebook o Instagram e che ha reso privati i propri profili ormai da tempo. L’unico profilo visibile per ora è quello Instagram della fidanzata Maria Bruggner, al suo fianco in uno scatto pubblicato sulla piattaforma lo scorso 26 maggio. “Mi sono innamorata di te senza sapere davvero chi fossi e come pensassi. Il mio cuore dice solo che tu sei la persona giusta per me“, scrive l’influencer. Clicca qui per guardare la foto di Stephan Weiler e Maria Bruggner. Una dichiarazione d’amore che tra l’altro non ha sorpreso i fan, visto che dallo scorso aprile i due fanno coppia fissa anche sui social. Nonostante siano rare le occasioni online in cui li si vedono insieme. Per esempio hanno partecipato ad una maratona a metà maggio, “la prima volta che ho affrontato 10.3 km“, scrive lei parlando della maratona 3 Landerlauf. Il merito da quanto dice la Bruggner in un altro post sarebbe tutto della versione svizzera di Bachelor, programma a cui ha partecipato e che le ha permesso non solo di visitare Arosa, ma anche di vivere il suo incontro fatale con Weiler.



© RIPRODUZIONE RISERVATA