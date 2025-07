Artista dal talento singolare, cantautore poetico, Simone Cristiccchi è tra i cantanti più acclamati della musica italiana, espressione di una corrente sofisticata e ricca di contenuti. Tendenzialmente distante dai dicta commerciali, Cristicchi è noto per canzoni che trattano d’amore, ma anche di temi sociali a cui non si dà l’importanza che meritano. Testi e musiche che conquistano al primo ascolto e che in pochi giorni diventano degli evergreen.

Reduce dal successo di Quando diventerai piccola, canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo che ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla per i big, Cristicchi era tra i favoriti alla vittoria e sin da subito ha ottenuto l’attenzione dei media. Dopo la kermesse ha annunciato i suoi progetti futuri e ha reso noto le date del suo tour, che si distingue da molti dei suoi colleghi per i toni pacati e intimi. Il cantante ama i live e il contatto con il pubblico lo stimola particolarmente, tuttavia nei giorni scorsi è stato costretto ad annullare il suo concerto in Valle D’Aosta per problemi di salute,.

L’annuncio è stato dato dall’organizzazione che ha anche garantito il rimborso dei biglietti: “L’artista e l’organizzazione si scusano con il pubblico per l’inconveniente e ringraziano per l’affetto e la comprensione dimostrati”. Nella nota stampa è stato anche precisato che per ora non ci sono altre cancellazioni del tour Dalle Tenebre alla Luce e la prossima data è quella del 19 Luglio al Teatro Romano di Verona, nel Festival Contaminazioni Musicali.

Simone Cristicchi: “Mi hanno diagnosticato la paralisi di Bell”

Cristicchi ha poi rivelato alcuni dettagli sulla patologia che ha contratto e che lo ha costretto ad annullare i suoi impegni live. Il cantante ha pubblicato un post sui social dove spiega i sintomi della sua malattia: “Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione. Vi ringrazio per la comprensione. La paralisi di Bell è generalmente reversibile, ma può richiedere settimane per una completa guarigione.” ha scritto il cantante.

Il cantautore romano non ha specificato la gravità della sua situazione, ma ha ringraziato i fan per la comprensione e l’affetto che sta ricevendo. Spera di tornare presto a cantare e di superare in modo positivo questo momento inaspettato. Inoltre ha rassicurato di stare bene e di seguire tutte le indicazioni dei medici che però gli hanno anche detto che per guarire potrebbero essere necessari anche dei mesi.

La paralisi di Biel, dettagli sulla patologia che ha colpito Cristicchi

La paralisi di Biel è una patologia che colpisce il nervo facciale, nervo che decorre dietro l’orecchio per poi innervare i muscoli del volto, e che permette alla fronte di muoversi, alle palpebre e alla bocca di chiudersi e di sorridere. Controlla inoltre la salivazione e la lacrimazione. Solitamente la paralisi di Biel si presente a causa di problemi legati all’orecchio.

I tempi di guarigione sono diversi da caso a caso e possono variare da 20 giorni ad un massimo di due mesi. Oggi esistono cure mirate e all’avanguardia per guarire nel minor tempo possibile, ma non sempre gli effetti sono rapidi. Cristicchi sta affrontando giorno per giorno visto che per il momento è stata annullata una sola data del tour.