Simone Cristicchi è stato costretto ad annullare il suo concerto previsto per domani, sabato 12 luglio, in Valle d’Aosta al Forte di Bard. L’evento era stato organizzato dalla rassegna Aosta Classica, nelle scorse ore l’organizzazione aveva già provveduto ad annullare l’evento a causa di un problema di salute dell’artista, non aveva però rivelato altri dettagli sulle condizioni del cantante.

Ieri è stato proprio lui a rompere il silenzio sui social per fare un po’ di chiarezza. Tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram Simone Cristicchi ha annunciato l’annullamento del concerto di domani con grande dispiacere a causa di un improvviso problema di salute. Il cantante ha poi spiegato che gli è stata diagnosticata la ‘paralisi di Bell‘, ci ha tenuto però a precisare che si tratta di una condizione temporanea, ma per riprendersi del tutto ha bisogno di riposo e attenzione.

Cosa è la paralisi di Bell? Stop ‘forzato’ per Simone Cristicchi

Dopo aver scoperto di avere la paralisi di Bell Simone Cristicchi ha dovuto annullare i suoi impegni professionali, per un po’ infatti dovrà prendersi una pausa dalla musica, tornerà ad esibirsi non appena si riprenderà completamente. Quanto tempo ci vorrà? Non è possibile stabilirlo al momento, come ha spiegato lui stesso si tratta di una condizione temporanea ma ancora non sa quando potrà tornare a cantare.

Quella di ‘Bell’ è una tipologia di paralisi facciale periferica acuta idiopatica che è dovuta alla disfunzione del nervo cranico, solitamente è unilaterale. In queste condizioni per Simone Cristicchi sarebbe stato praticamente impossibile esibirsi ed è per questo motivo che il cantante ha dovuto annullare il concerto. In molti sui social gli hanno manifestato affetto e sostegno e sperano che possa riprendersi al più presto.

