SIMONE CRISTICCHI/ Atteso alla Festa di Sole (Nel nome di Francesco)

Simone Cristicchi è uno di quegli artisti attenti a gesti di solidarietà e sempre pronti a mettersi a disposizione di eventi benefici. Il 1° luglio sarà protagonista alla Festa di Sole, una tre giorni, con il via il 29 giugno, alla Cava di Roselle (GR) in ricordo di Maria Sole Marras, una bambina di 8 anni scomparsa nel 2017 per una brutta malattia. La sua famiglia ha voluto organizzare, già dall’anno scorso, un grande evento di solidarietà in collaborazione con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Maeyer di Firenze. Come spiega l’edizione locale de Il Tirreno, Cristicchi ha deciso di contribuire alla Festa di Sole e per i presenti sarà possibile effettuare donazioni per il progetto di neuro-oncologia pediatrica in memoria di Maria Sole. Tra l’altro il suo concerto sarà aperto a tutti, con un contributo a offerta a partire da 10 euro.

SIMONE CRISTICCHI, L’ABBI CURA DI ME TOUR

Ancora oggi Simone Cristicchi sarà protagonista di un evento benefico, dato che sarà tra i protagonisti di Con il cuore, nel nome di Francesco, il concerto che si tiene ad Assisi e che verrà trasmesso anche in prima serata su Rai 1. Nelle prossime settimane, oltre che alla Cava di Roselle, Cristicchi sarà impegnato in altri eventi legati all’arte. A Spilimbergo (PN), fino al 16 giugno, si terranno Le Giornate della Luce, festival che celebra il ruolo degli Autori della Fotografia del cinema italiano contemporaneo. Come spiega imagazine.it, l’ospite d’eccezione di questa edizione è proprio Simone Cristicchi. Il 16 luglio, invece, il cantante chiuderà la serie di concerti estivi del Castello Sforzesco di Vigevano (PV) in una delle tappe del suo “Abbi cura di me Tour”. Una tournée che si chiuderà a settembre con un concerto in piazza Della Loggia a Brescia.

I CONCERTI CON LA FILARMONICA TOSCANINI

Tra le tappe interessanti del Tour di Simone Cristicchi val la pena segnalare quelle del 19 luglio a Sassuolo (MO) e del 27 luglio a Fontanellato (PR). Infatti, in queste due date il cantante sarà accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini. Sarà quindi possibile sentire le sue canzoni con un accompagnamento decisamente particolare. Da segnalare anche la tappa del 28 giugno a Padova, presso la Basilica di San’Antonio, anche perché si tratta di un concerto gratuito, come del resto anche quelli di Sassuolo e Fontanellato, come altri facenti parte del tour. Intanto già oggi, attraverso Rai 1, sarà possibile ascoltare la musica di Cristicchi in un contesto e in una cornice davvero particolari.



