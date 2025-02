Simone Cristicchi, chi è il compagno di Amara: la carriera nella musica

Amara è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo. Impegnata da anni nel mondo della musica, in qualità non solo di cantante ma anche di autrice, condivide questa sua passione con il suo compagno Simone Cristicchi: con lui, peraltro, duetterà al Festival di Sanremo 2025 nella serata delle cover il prossimo venerdì 14 febbraio, sulle note de La cura di Franco Battiato, cantautore al quale entrambi si sono sempre ispirati.

Simone Cristicchi, compagno di Amara, è nato a Roma nel 1977 e la sua storia artistica è indissolubilmente legata proprio al palco dell’Ariston. Dopo la prima hit del 2005 Vorrei cantare come Biagio, al Festival ha ottenuto il grande successo nel 2007 con la vittoria grazie al brano Ti regalerò una rosa. Hanno fatto poi seguito altre partecipazioni con Meno male nel 2010 e Abbi cura di me nel 2019, sino al suo imminente ritorno sul palco con la canzone Quando sarai piccola.

Amara e Simone Cristicchi: “Ogni giorno insieme a te è un dono“

Amara e il compagno Simone Cristicchi sono insieme sul palco ma anche nella vita, ma come si sono conosciuti? In un’intervista a La Nazione dello scorso giugno, Cristicchi aveva raccontato: “Ci siamo esibiti per la prima volta insieme a Fiesole, nell’estate del 2019. Era ospite del mio concerto e ho percepito in lei la stessa mia attitudine nei confronti della musica. Questa cosa si è fortificata nel tempo e ora siamo una coppia di artisti sul palco e nella vita“.

Entrambi molto riservati e schivi ai riflettori del gossip, soltanto sui social condividono di tanto in tanto qualche dedica o scatto di coppia. Struggente il messaggio che il cantautore condivise per la compagna su Instagram lo scorso giugno, in occasione del suo 40° compleanno: “Erika, oggi compi 40 anni. Ed io ho avuto il grande privilegio di starti accanto negli ultimi cinque. Ho conosciuto per prima la tua arte profonda, la tua voce incantevole, il tuo carisma eccezionale. Poi la tua attenzione per tutto, la sensibilità, la tua eleganza innata. […] Io so solo che ogni giorno insieme a te è un dono inestimabile, irripetibile. Come il nostro amore. Buon compleanno. Simone“.

