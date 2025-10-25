Simone Cristicchi felice e innamorato al fianco della sua fidanzata Erika Mineo, nota come Amara: chi è la cantante che partecipò ad Amici e...

Forse non tutti sanno che la vita privata e sentimentale di Simone Cristicchi ruota attorno alla cantante Amara, nickname di Erika Mineo. Anche lei cantante, partecipò ad Amici nel 2005, facendosi strada nel mondo della musica con il suo talento. Il salto di qualità nel 2014 con la vittoria di Area Sanremo e l’accesso al Festival di Sanremo 2015, dove partecipò con la canzone Credo. In quell’occasione, Amara sfiorò il podio nella sezione Nuove Proposte. Per quanto riguarda la storia d’amore con Simone Cristicchi, il primo incontro risale al 2019, quando i due artisti si incontrarono a Fiesole. L’intesa fu immediata, sia artistica che personale.

In occasione del suo quarantesimo compleanno, sui social è arrivata la dedicata di Simone Cristicchi, che ha speso parole al miele per la fidanzata, elogiandola come donne e come persona. “Ci siamo scoperti dopo esserci tanto cercati. Abbiamo viaggiato tanto, tornando sempre a casa…”, le parole romantiche del cantante.

Cristicchi è felice come non mai al fianco di Amara, una fidanzata che descrive come “una donna incredibile, capace di esserci nei momenti difficili”. Simone forse esagera quando dice che Amara gli ha salvato la vita, ma non teme di essere fuori luogo perché il legame con la compagna è davvero speciale. E allora, comprensibilmente, avverte il desiderio di gridarlo al mondo.

“Le parole non basterebbero. Io so solo che ogni giorno insieme a te è un dono inestimabile, irripetibile”, scrive ancora felice e innamorato Simone Cristicchi sui propri canali social. Insomma, la storia d’amore con Amara non solo procede a gonfie vele, ma ha avuto e ha un impatto fortissimo nella vita del cantante.

